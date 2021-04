Laura Sánchez será distinguida como Embajadora Turística de Huelva

La empresaria, modelo y actriz onubense Laura Sánchez será distinguida este viernes como Embajadora Turística de Huelva en la gala de los Premios de Turismo de la Provincia que otorga el Grupo Azahara de Comunicaciones con la colaboración institucional de la Junta de Andalucía, y que se celebra este viernes 30 de abril a las 12 horas en el auditorio de las Cocheras del Puerto de Huelva.

Sánchez cuenta con una exitosa carrera de más de dos décadas, en las que ha brillado como modelo internacional, trabajando con los más prestigiosos diseñadores en pasarelas de todo el mundo, y su rostro se ha convertido también en uno de los más populares y queridos de la televisión por sus apariciones en series y programas. Además, también destaca actualmente por su faceta de empresaria al frente de las empresas Bloomers and bikini y Go Eventos, desde la que ha impulsado, entre otros, grandes eventos como la Pasarela We love flamenco.

En la gala también serán distinguidos en diferentes categorías empresas, asociaciones e instituciones que han destacado especialmente en su trayectoria. De este modo, la Asociación de Empresas Turísticas de la Sierra recibirá el premio a la Sostenibilidad Turística; Antonio Ramón Macías, del Restaurante El Cerrojo Tapas e impulsor, junto a la Mancomunidad Beturia, de la iniciativa #DestapaElAndévalo, recogerá el galardón a la Dinamización Turística de Territorios Despoblados; el premio a la Solidaridad en tiempo Covid será para los Apartamentos LEO de Punta Umbría, mientras que el reconocimiento a la Accesibilidad e inclusividad turística será para el Hotel Sierra Luz de Cortegana.

Asimismo, la Asociación Provincial de Campos de Golf será distinguida con el premio a la Excelencia turística de instituciones, asociaciones y fundaciones, mientras que el Consorcio de Turismo Sostenible de la Costa Occidental de Huelva recibe el galardón como Destino turístico de excelencia.

También habrá lugar para las actuacioness de la bailaora onubense Rocío Fernández, acompañada de un cuadro flamenco formado por Carmen Molina al cante, Francis Gómez a la guitarra y Lito Mánez a la percusión; y de la cantaora Argentina, que pondrá el broche de oro a la gala con su aclamada voz.

El evento será retransmitido en directo por los canales de TDT del Grupo Azahara (Canalcosta, Condavisión y Teleonuba), así como por streaming en las páginas web de las cadenas y por las redes sociales y la web de la Consejería de Turismo.

Actualmente, el Grupo Azahara de Comunicaciones está emitiendo con sus licencias en las demarcaciones de Almonte (Condavisión y Teleonuba), Lepe (Canalcosta y Teleonuba) y Huelva (Teleonuba y Antena Huelva), lo que le sitúa como líder indiscutible en el sector audiovisual en la provincia de Huelva.

Asimismo, el grupo onubense de comunicación ha iniciado también un proceso de expansión a nivel andaluz, y explota ya una licencia en la demarcación de Málaga, mediante Axartel TV, y comenzará próximamente a emitir a través de su licencia en la demarcación de Sevilla.

Azahara de Comunicaciones, que cumple más de 15 años de vida en el sector audiovisual, continúa firme en su compromiso con las tradiciones y las señas de identidad de su entorno, apostando por una televisión local de calidad, equipada con los últimos avances tecnológicos y con una programación dinámica y muy cercana con la que el telespectador puede sentirse identificado.