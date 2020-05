Los artistas de ferias reivindican sus derechos y piden «no caer en el olvido»

“No somos bufones de las fiestas, somos profesionales”. Hace apenas unos días el productor y músico Juan Raya publicó un vídeo en el que pide al Gobierno de la Junta de Andalucía que no olvide a los músicos “de diario”; aquellos artistas que trabajan con el corazón en cada actuación de fiestas populares y privadas, eventos que no serían los mismos sin ellos.

Dada la paralización de la actividad económica y la interrupción de la temporada de ferias, generadas por la crisis del coronavirus, numerosos artistas se encuentran en situación de desamparo. “Hay compañeros que no pueden pagar la luz y que recogen vales para comer”, explica Juan Raya a El Correo de Andalucía. Estos músicos, a pesar de estar dados de alta cuando trabajan en alguna caseta de feria o evento particular, no tienen derecho a prestaciones, por lo que la situación actual supone un compromiso serio en algunas familias.

El vídeo, además de alcanzar más de 10.000 reproducciones en apenas dos días, fue visualizado por miembros de VOX, grupo parlamentario que ha llevado la propuesta de los artistas al Parlamento Andaluz para reivindicar sus derechos. “Pedimos que no nos olviden, que estamos ahí y que nos ayuden”, explica Juan. Muchos de estos artistas padecen la situación económica actual, unido a la incertidumbre sobre la reanudación de las ferias y fiestas populares, cuyas ganancias suponen, en muchos casos, el único sustento de las familias.