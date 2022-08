Los centros comerciales no ven «tan sencillo» adaptar el ahorro energético

El gerente del Centro Comercial Los Arcos (Sevilla), Ernesto Pardo, ha valorado este jueves que "no es tan sencillo" controlar y adaptar la temperatura de los aires acondicionados de las zonas comunes a las medidas de ahorro energético del Gobierno central sin "pasarse de frenada".

Así lo ha manifestado Pardo en declaraciones a Europa Press, quien ha indicado que, pese a que la nueva medida plantee unificar la temperatura ambiental en comercios a 27 grados, en grandes superficies "no es tan sencillo" llevar este decreto a cabo, ya que se produce una convergencia de las masas de aire de los establecimientos y las galerías que provoca que la temperatura pueda irse "a los 28 o 29 grados".

"Realmente todos veníamos cumpliendo con el reglamento de instalaciones térmicas, que ya marcaba una temperatura mínima de 25 grados. Ahora la única diferencia es el hecho de elevar dos grados la consigna", ha explicado Pardo, que ha afirmado, por tanto, que "el esfuerzo está hecho".

Para los centros comerciales, los escaparates, que son otro aspecto que abordan las nuevas medidas, no suponen "problemas". En el caso de Los Arcos, "la inmensa mayoría venía apagando sus escaparates a las 22,00 horas". A ello se suma que "nuestra zona de restauración es externa", por lo que no hay trasiego de público cuando están apagados.

En este sentido, el gerente también ha hecho alusión a los carteles informativos con las medidas a cumplir, aprobadas por el Gobierno Central: "Los hemos colocado tanto en todos los accesos del centro comercial como debajo de las pantallas que indican la temperatura y la humedad".

"De forma opcional, tenemos que comunicar adicionalmente las medidas de ahorro energético que se estén llevando a cabo. Además, estamos preparando una campaña, a nivel de todos los centros, para informar de lo que llevamos haciendo durante muchos años en lo que a ahorro energético se refiere", ha apuntado Pardo.

LOS COMERCIOS "ASUMEN LA LEY Y LA ACATAN"

De otra parte, el gerente del área comercial sevillana ha aseverado que la aplicación de las normas, por el momento, no ha suscitado "quejas" entre el público. "Todavía no hemos recibido ninguna queja en la gerencia, lo que no quita que, al estar estas columnas de aire en su mayoría a 27 grados, pueda haber algún cliente que le parezca que es muy alta la temperatura", ha afirmado.

Además, Pardo ha trasladado las reacciones que se han sucedido entre los comerciantes de su centro, aduciendo que desde el día anterior a que entrara en vigor el decreto "fueron avisados a través de una circular de que las medidas se aplicaban a las 00,00 horas", así como se ponían a su disposición "en cuanto necesitaran cualquier ayuda o asesoramiento técnico". "De momentos solo hemos tenido contestaciones favorables. Todos asumen la ley y la acatan", ha concluido.