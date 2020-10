Los críticos del PSOE-A con Susana Díaz exigen una reunión: «Somos un ejército»

La Interparlamentaria del PSOE-A, órgano integrado por los diputados andaluces al Congreso, los autonómicos y los senadores, sigue sin reunirse desde hace más de un año, pese a que Susana Díaz dijo que se convocaría en septiembre, y los críticos con la dirección regional han urgido a que lo haga para coordinarse.

"Lo seguimos reclamando -la última vez esta misma semana en la reunión del grupo socialista de la Cámara andaluza- porque hay una fuerza que no se está aprovechando, que es la coordinación de las estrategias por parte de los 33 diputados autonómicos, los 25 del Congreso y los 26 senadores", han explicado a Efe dos de los parlamentarios que lo solicitaron, sin obtener una respuesta concreta de la secretaria general y presidenta del grupo, Susana Díaz.

Paralelamente, diputados al Congreso y senadores andaluces se lo han reclamado esta semana a sus coordinadores en la Cámara Baja y el Senado, el granadino José Antonio Rodríguez y la jiennense Micaela Navarro, respectivamente, según han asegurado a Efe algunos de los peticionarios.

Consideran que hay motivos "más que suficientes" para que se reúna la Interparlamentaria y fijar estrategias: "somos un ejército, casi un centenar de cargos electos, y hay asuntos muy potentes sobre la mesa tanto a nivel nacional como en Andalucía sobre los que tenemos que dar una respuesta coordinada".

Como ejemplo, citan la reciente reunión del Consejo Interterritorial de Salud, en la que el Gobierno andaluz se "alineó" con las tesis de la Comunidad de Madrid y votó en contra de las restricciones de la movilidad para frenar el coronavirus, un asunto que creen que merece una respuesta coordinada.

Lamentan que la dirección regional haga "oídos sordos" a las propuestas: "Lo hemos planteado en los distintos órganos, ya sólo nos queda amarrarnos en las puertas de San Vicente (sede del PSOE andaluz)", aseguran.

Creen que la razón de no convocar la reunión de la Interparlamentaria ni tampoco el Comité Director, máximo órgano entre congresos, es para evitar el debate interno porque en la dirección regional, desde hace meses, "todo gira en torno a la supervivencia de Susana Díaz".

Sin embargo, dicen que su objetivo en este momento no es "montar broncas" sino "armar" una estrategia de oposición "más contundente" al Gobierno de las derechas y aunar posiciones en sintonía con las decisiones del Gobierno de Pedro Sánchez.

No obstante, tienen claro que una vez que haya estabilidad si el Ejecutivo central logra sacar adelante los Presupuestos, se materializará la "alternativa" de cara al Congreso Regional.

De hecho, los distintos sectores críticos están trabajando desde hace meses para materializar dicha alternativa que "ya nadie duda de que la habrá".

Algunos consideran una "torpeza" que el diputado jiennense Felipe Sicilia se haya postulado como posible candidato a la secretaría general del PSOE-A: "Una estrategia en solitario no tiene sentido, hay que promover una estrategia conjunta de unidad".

La consigna entre los críticos es "no hablar de nombres" porque esto "no va de personalismos, lo que nos une es la necesidad de cambio" y eso pasa por "hacer las cosas en equipo; no se trata de cambiar a Susana Díaz por otra cara, sino de cambiar la forma de dirigir el partido, que no haya un poder absolutista que tenga todo en sus manos", como creen que ocurre ahora.