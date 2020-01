Marín asegura que el pin parental «no se va a aplicar» en Andalucía

El vicepresidente de la Junta de Andalucía y consejero de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, Juan Marín (Cs), ha querido dejar claro este jueves que el pin parental "no se va a aplicar" en esta comunidad y ha pedido acabar con esta "cortina de humo" y debate "artificial" que se ha generado por parte de algunos partidos para que no se hable de asuntos realmente importantes, como los problemas de financiación de la educación.

En sendas entrevistas en RNE y Canal Sur Radio, recogidas por Europa Press, ha dicho tajantemente que el llamado pin parental "no se va aplicar" en Andalucía, porque ya hay una ley educativa que establece claramente cuándo los centros tienen que solicitar la autorización a los padres para que sus hijos vayan a una excursión o a una actividad extraescolar, y "así es como va a quedar".

Ha manifestado que si el PP-A, sus socios en el Gobierno andaluz, tienen algo "que estudiar, que lo hagan", pero ha apuntado que él no tiene "nada que estudiar" en relación con el pin parental. Ha insistido en que no hay ningún punto en el acuerdo sobre los presupuestos andaluces que firmaron PP-A, Cs y Vox que hable de pin parental, "sino de actividades extraescolares donde los padres ya tienen que dar una autorización y nosotros no vamos a cambiar de posicionamiento".

Marín ha añadido que PP-A y Cs forman un solo gobierno, pero son dos formaciones con distinta forma de pensar. Para Marín, el asunto del pin parental es un "debate artificial y superficial" y una "cortina de humo" para no hablar de asuntos realmente importantes, como la necesidad de que haya un pacto educativo en este país.

Asimismo, se ha preguntado si al PSOE y al Gobierno central no le preocupan el "pin ideológico" que existe en las aulas de Cataluña, donde un padre no puede escoger que su hijo aprenda en castellano.

Marín ha denunciado además que la "herencia" que el PSOE-A dejó en Andalucía tras casi 40 años gobernando fue la "tasa de fracaso y abandono escolar" más alta de España y de Europa, y, sin embargo, de eso no se habla, sino que se genera un "debate artificial" sobre un pin parental.

Ha indicado que "la extrema izquierda a la que se ha ido el PSOE y la extrema derecha donde está Vox están bipolarizando este debate artificial", ha sentenciado Marín.