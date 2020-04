Marín corrige a Moreno: La vuelta al cole en mayo es «muy probable que no se produzca»

El vicepresidente de la Junta y consejero de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, Juan Marín, ha considerado este jueves que la posibilidad de que los niños puedan volver a los colegios a partir de mediados de mayo es "muy probable que no se produzca", aunque ha señalado que, como ha expresado el presidente de la Junta, Juanma Moreno, es "el deseo de muchos padres".

A preguntas de los periodistas, Marín ha recordado que esta decisión compete al Gobierno central y ha instado a esperar cómo evoluciona la situación una vez los niños puedan salir a pasear a la calle a partir del 27 de abril "y a partir de ahí ver si es posible".

"El problema es que hay 20 o 30 niños por clase, no se puede reducir el número de alumnos, en no se puede mantener las distancias de seguridad", ha señalado el vicepresidente que ha llamado a no dar pasos que luego haya que echar para atrás.

Cabe recordar que el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha considerado este jueves que la vuelta a las aulas a mediados de mayo podría ser una de las primeras medidas de desconfinamiento, como ocurrirá en otros países europeos.

Moreno ha señalado que hay muchas familias que están pidiendo que los niños puedan cerrar el curso y volver a las aulas a mediados de mayo, por lo menos, hasta finales de junio, un mes. Ha apuntado que los niños necesitan ese final de curso, mientras que los padres, si tienen que trabajar, también necesitan ese regreso de los hijos a las aulas.