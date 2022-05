Marín: «El único que puede parar a Vox soy yo»

El líder de Cs y candidato a la Junta, Juan Marín, ha garantizado este lunes que no habrá posibilidad de un pacto postelectoral con el PSOE de Juan Espadas y ha asegurado que si saca sólo uno o dos diputados hará "lo mismo" que Albert Rivera y se irá, para que otra persona asuma la responsabilidad en la formación.

Marín, que está convencido de que van a obtener un buen resultado el 19 de junio y de que a partir de la próxima semana "a algunos les van a temblar las piernas" en otros partidos, ha dicho que si el resultado es tan bajo se pondrá al servicio de su partido donde le necesiten, pero con otra persona al frente de la formación.

Ha explicado que con Espadas no puede llegar a acuerdos porque quiere subir los impuestos, no dice "ni pío" cuando Andalucía "sale perjudicada" en los fondos europeos o todavía sigue "esperando" que diga que los condenados por los ERE, "no son personas honorables".

Además, ha hecho un llamamiento al votante socialista para que vote a Ciudadanos como única vía para frenar a Macarena Olona. "El único que puede parar a Vox en Andalucía soy yo", ha manifestado Marín en un desayuno informativo.