Marín espera que en mayo Andalucía tenga al 50% de la población inmunizada

El vicepresidente de la Junta de Andalucía y consejero de Turismo, Justicia, Regeneración, y Administración Local, Juan Marín, ha estimado este viernes que "en los primeros días de mayo" la tasa de contagio del coronavirus en la comunidad se situará por debajo de los 50 casos cada 100.000 habitantes y para finales de ese mes "el 50 por ciento de la población podría estar inmunizada".

Así lo ha planteado Marín en la clausura del Foro de Turismo 'Andalucía, a un paso de ti', organizado en Madrid por el periódico La Razón, donde ha apelado a "la sensibilidad y la responsabilidad con mayúsculas".

Marín también ha recordado que "no se puede obligar a nadie" a vacunarse, aunque "algún compañero de alguna comunidad no lo entiende así", en referencia a Galicia que prevé multas por no vacunarse. "A lo largo de este año llegaremos a inmunizar a toda la población que lo desee", ha destacado, toda vez que ha apuntado que "sí hay herramientas para saber quién está inmunizado y quien no".

De igual modo, el vicepresidente andaluz ha pedido al Gobierno de la nación que coordine cómo será la movilidad durante la próxima Semana Santa ya que "no se pueden volver a cometer errores y que haya 17 soluciones distintas".

"Las noticias que me llegan no son buenas, ya que la propia ministra de Salud, Carolina Darias, dice que no cree que sea posible la organización entre las comunidades, lo que sería un nuevo error. Habrá comunidades que no puedan abrir sus cierres perimetrales, pero lo que no puede haber es falta de coordinación", ha señalado.

En este sentido, ha explicado el criterio de Andalucía para llevar a cabo cierres perimetrales en los municipios según su tasa de incidencia por cada 100.000 habitantes y ha instado a que haya "un criterio claro sobre cómo permitir los desplazamientos en Semana Santa".

"No se pueden tomar decisiones unilaterales. Si Andalucía abre el 26 de marzo de cara a la Semana Santa su cierre perimetral, pero está cerrada Extremadura, Castilla la Mancha y Murcia cómo van a venir a Andalucía", ha advertido. De manera que ha reclamado "no usar la Semana Santa como una nueva confrontación".

"Espero y confío en que la ministra en la reunión del miércoles reflexione e intente sacar adelante, al menos, flexibilizando alguna medida que permita recuperar algo de aliento", ha señalado, porque, a su juicio, "el mayor error, sin duda, sería volver a la incertidumbre" de cara a la Semana Santa.

"No podemos llegar al 26 de marzo con la incertidumbre de tener o no medidas homogéneas en el país o, al menos, en las comunidades en situación similar", ha concluido.