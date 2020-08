Marín: «Los padres están en su derecho a no llevar a sus niños al colegio»

El vicepresidente de la Junta de Andalucía y consejero de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, Juan Marín, ha opinado este martes que los padres que decidan no llevar a los niños al colegio a partir de septiembre "están en su derecho". "Están en su perfecto derecho a hacer lo que consideren por velar por la seguridad de sus hijos", ha agregado.

A preguntas de los periodistas en Sevilla acerca de la vuelta a las aulas en septiembre y sobre los padres que amagan con no llevar a los pequeños a clase por inseguridad, Marín ha explicado que la obligación del Gobierno andaluz "es velar por la seguridad de todos los alumnos, los profesores y los profesionales, y todos los recursos se están poniendo encima de la mesa", si bien entiende que él mismo, como padre que es, "soy que el que tengo la última palabra a la hora de decidir si mi hijo va al cole o no, y eso es respetable".

En cualquier caso ha recordado que este jueves se va a celebrar una Conferencia Interterritorial y también Intersectorial de Educación y Sanidad por parte del Gobierno de España, y ahí espera que se establezcan "unos criterios lo más comunes posibles para el conjunto de los territorios".

"Entiendo que si no se dieran por parte de las administraciones las garantías que establece la Organización Mundial de la Salud y el propio Ministerio de Salud, sería el primero que evidentemente no lo haría, pero en este momento eso no se produce", ha agregado el vicepresidente, que cree que no hay que tener miedo aunque asume que "tampoco nadie va a garantizar que mi hijo no se pueda contagiar en la playa, en el patio de mi casa, en una reunión familiar, en el cine o en cualquier otra actividad".

Así las cosas, ha asegurado que en los centros educativos de Andalucía "se han llevado a cabo y se están llevando a cabo todas las medidas higiénico-sanitaria que hoy son exigibles para prevenir un contagio de este virus", insistiendo en que "no se puede prevenir al 100% ni en un colegio ni en ningún lugar del mundo". "A partir de ahí, lógicamente los padres tendrán que tomar sus decisiones", ha apostillado.

Y es que Marín respeta a cualquier padre que sienta miedo, entendiendo que será inevitable que se sigan sucediendo los contagios. De hecho, como ejemplo ha explicado que en Berlín se han cerrado 41 colegios en un solo día y que "no somos ajenos en España a lo que va a suceder en el mundo, pero hay que intentar tener todos los recursos y todos los medios necesarios para evitarlo".

"Si los niños tienen que ir a clase con mascarillas, si tienen que guardar una distancia, si tienen que entrar por distintas zonas, salir a distintas hora al recreo o tienen determinadas actividades que no se van a poder llevar a cabo y otras que sí, habrá que respetar también los protocolos y los proyectos educativos de cada centro", ha abundado Juan Marín.