Más horas para matemáticas, lengua e inglés y la segunda lengua será obligatoria en 1º de ESO

La Consejería de Educación y Deporte ha elaborado una propuesta de nuevo currículum, en el marco del desarrollo de la Lomloe para las enseñanzas obligatorias y el bachillerato, que establece "una apuesta decidida por reforzar el conocimiento de las competencias fundamentales con el objetivo de mejorar los resultados del alumnado andaluz". Así, según ha explicado este martes el consejero Javier Imbroda, la nueva estructura curricular contempla aumentar en 105 las horas de lenguas (lengua española y extranjeras), así como en casi 90 las horas de matemáticas en toda la enseñanza obligatoria, lo que significa "la mayor carga horaria en esta área desde hace más de 30 años".

Además, en el curso 2022/2023, la segunda lengua extranjera, que ya es obligatoria en quinto y sexto de Educación Primaria, pasará a ser también obligatoria en primero de la Educación Secundaria Obligatoria (ESO), para darle continuidad, y deja de ser obligatoria en primero de Bachillerato.

Así lo han explicado el consejero Imbroda y la viceconsejera del ramo, María del Carmen Castillo, en un encuentro informativo celebrado en el Centro de Alto Rendimiento (CEAR) en Sevilla.

Por etapas, en Primaria se dedicarán cinco horas semanales a matemáticas y lengua de primero a cuarto, independientemente de las que puedan utilizar los centros en las horas destinadas al refuerzo de materias. Supone media hora más de matemáticas en los tres primeros cursos y una más tanto de lengua como de matemáticas en cuarto.

En ESO, una hora más de inglés y de lengua, de tal manera que el alumnado andaluz dedicará a matemáticas, lengua e inglés cuatro horas semanales en cada uno de los cuatro cursos de esta etapa.

En total, supone que en Andalucía los estudiantes recibirán 500 horas más de lengua y 635 más de matemáticas de lo que marca la Lomloe como mínimo entre Primaria y la ESO.

La estructura curricular propuesta por la consejería también amplía las horas de autonomía para que los centros puedan desarrollar sus propios proyectos educativos, además de poder organizar la distribución horaria por ciclos en lugar de curso a curso para adaptarla mejor a la configuración de sus propios recursos. Así, en Primaria dispondrán de casi 20 horas adicionales a sumar a las 365 ya existentes, con lo que los centros andaluces "disfrutarán de una de las cargas horarias para autonomía más altas de España", ha destacado Imbroda.

En la ESO, todos los centros tendrán todos los cursos dos horas para asignaturas optativas ofertadas por la consejería, tales como robótica, oratoria, segunda lengua extranjera o música, y las de oferta propia, como fotografía, estadística o análisis de textos. Como novedad los centros podrán desarrollar proyectos propios en esas horas.

Por lo que respecta al Bachillerato, se incluye una tercera asignatura optativa con dos horas de carga, entre las que se podrá escoger una asignatura de otra modalidad, que en ese caso tendrá cuatro horas. Por ejemplo, un alumno de ciencias y tecnología podría escoger como optativa Literatura Universal o Economía de Empresa, creando un currículum más personalizado en función de sus intereses.

Respecto a los cambios introducidos por el Real Decreto de Evaluación publicado por el Gobierno de España, Imbroda ha reafirmado que a diferencia de lo que propone el Ministerio, en Andalucía "estamos por la cultura del esfuerzo, porque no hay objetivo, éxito, sueños, no hay nada que puedas alcanzar si no es a través del trabajo", al tiempo que ha indicado que tratarán de publicar las instrucciones para la evaluación a mediados de diciembre.