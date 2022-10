Moreno acusa al «sanchismo» de actuar con «máxima deslealtad institucional»

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha asegurado este sábado que desde su Ejecutivo se va a dar "la batalla" con el Gobierno de Pedro Sánchez "si no quiere entenderse con nosotros y no quiere actuar de una manera leal" en el marco del debate fiscal, en el que acusa a Moncloa de actuar con "máxima deslealtad institucional" al proponer un nuevo gravamen temporal a grandes fortunas después de que la comunidad haya bonificado al 100% el impuesto sobre el patrimonio. El PSOE, por su parte, pide a Moreno que «deje de mirar por los millonarios».

"Como presidente de los andaluces yo no puedo mirar hacia otro lado, no debo mirar a otro lado, y por eso desde el Gobierno andaluz vamos a defender nuestro marco competencial, nuestro Gobierno y a Andalucía y a los andaluces para evitar que nos suban los impuestos por la puerta de atrás", ha dicho Moreno durante la clausura del XIV Congreso del PP de Málaga.

Un acto al que ha asistido la secretaria general del PP, Cuca Gamarra, y el coordinador general de la formación, Elías Bendodo, y que ha estado trufado de referencias al nuevo paquete de rebajas fiscales del Gobierno, que incluye el Impuesto de Solidaridad, que aplicará a partir de enero para fortunas superiores a los tres millones de euros.

Una medida que para Moreno supone subir "por la puerta de atrás" impuestos rebajados en Andalucía dada la bonificación al 100% del gravamen sobre el patrimonio que se acaba de aprobar, por lo que ha tachado de "máxima deslealtad institucional" para con la Junta de Andalucía el movimiento de Moncloa, al tiempo que ha asegurado que continuará con su plan de acometer nuevas rebajas fiscales.

"Nosotros vamos a seguir trabajando y vamos a seguir bajando los impuestos a los andaluces, y desde luego vamos a dar la batalla con el Gobierno de Sánchez si no quiere entenderse con nosotros y no quiere actuar de una manera leal", ha asegurado ante su auditorio.

El presidente andaluz ha enfatizado que no puede "entender" que "se haya formado un revuelo por parte del PSOE a nivel nacional" por plantear en Andalucía la supresión a efectos prácticos del impuesto al patrimonio, una medida que, ha insistido, el PP-A llevaba en su programa electoral para las elecciones andaluzas del pasado 19 de junio.

"Hemos cumplido", ha dicho Moreno, preguntándose "a quién puede extrañar" que sucediera lo anunciado y también arremetiendo con lo que ha calificado de "sanchismo" que "es el que ahora gobierna" y no tanto el PSOE. "¿Qué nos quiere decir a los andaluces? ¿Que nosotros como somos periferia, como estamos al sur no tenemos derecho a pelear por tener una comunidad de primera, por tener los impuestos como Madrid y el progreso y bienestar de una de las mejores regiones de España y Europa? ¿Acaso nos está diciendo que tenemos que estar callados y no podemos tomar nuestras propias decisiones? Porque eso es lo que se destila", ha lanzado.