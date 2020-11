Moreno Bonilla amortiguará el impacto de la Ley Celaá en Andalucía

Juanma Moreno Bonilla ha querido pronunciarse sobre la Ley Celaá tras las masivas manifestaciones que han teñido de naranja todos y cada uno de los rincones de la geografía andaluza. En Sevilla, concretamente, más de 1500 coches han colapsado, literalmente, la Avenida de la Palmera, desde donde dio comienzo esta manifestación motorizada autorizada por la delegación del Gobierno de España.



“Me parece un grave error. Creo que ha sido un completo despropósito, tanto en el fondo como en la forma”, indicaba el jefe del Ejecutivo andaluz al ser preguntado por la valoración de dicho proyecto de ley educativa (LOMLOE). El presidente afirmaba que “es un despropósito en el fondo porque es una ley que no va a mejorar la calidad de la educación, pues nace tremendamente ideologizada y no es ni pragmática, ni funcional, pues ataca a la educación concertada sin necesidad, y limita la vehicularidad del castellano”, argumentaba el regidor andaluz. Asimismo, añadía que la ley nace de decisiones “que no son del ámbito educativo, sino del ámbito político”.



A su vez, incidía en que, si el fondo no ha sido el ideal, “las formas, menos aún”. Él mismo explicaba que una ley “no se puede hacer en plena pandemia, ya que es una ley de Estado que requiere de un consenso de todos los sectores” a los que, según el presidente, “se les ha pisoteado, pues tienen mucho que decir en el ámbito educativo”.



Por todo ello, el jefe del Ejecutivo, a pregunta de este medio sobre qué hará Andalucía en caso de ser aprobada de forma definitiva, respondió que “en el ámbito de nuestras competencias constitucionales, intentar que tenga el menor impacto posible sobre la educación concertada, que cumple una función muy importante; igual que sobre la educación especial, pero siempre dentro de nuestras competencias”, es decir, “dentro de la flexibilidad que desde el ámbito autonómico podemos poner en práctica ante una ley fundamental del estado”, afirmó. Por último, añadió que desde el gobierno andaluz van a estar “muy pendientes del propio desarrollo de la misma”.



EN LÍNEA CON PABLO CASADO



Precisamente, en las manifestaciones que durante toda la mañana se han repetido a lo largo y ancho del territorio nacional, (en Sevilla más de 1500 coches, según los organizadores)-, el presidente del Partido Popular, Pablo Casado, anunció en Madrid que recurrirán la reforma de la ley educativa ante el Tribunal Constitucional y las instituciones comunitarias que consagran la libertad educativa.

Asimismo, el líder del PP a nivel estatal ha asegurado que en las comuidades gobernadas por los populares harán "todo lo posible para legislar y evitar los estragos" que plantea la LOMLOE.

"Esta ley durará lo que tardemos en llegar al Gobierno. Derogaremos esta ley porque es mala para el futuro de nuestros hijos, es mala para la unidad nacional y pésima para la comunidad educativa", señaló Casado.

El líder popular ha dado las gracias a los padres que se manifiestan "pacíficamente" y manteniendo las medidas de seguridad y le ha pedido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que "escuche a las familias", para las que ha pedido "libertad".

En su opinión, la educación es "la palanca de desarrollo de una nación tan importante como España", por lo que se ha mostrado a favor de la libertad de elección de las familias, del español como lengua vehicular y ha defendido la educación concertada y la educación especial.