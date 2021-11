Moreno cree que Vox tiene «ansiedad electoral»

El autor es ninguno

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno (PP), ha manifestado este domingo que en Vox "llevan ya cinco meses pidiendo elecciones porque creen que pueden beneficiarse de los daños de esta pandemia tan terrible" en términos electorales, ya que "un buen resultado en Andalucía te abre muchas puertas a nivel nacional", mientras que él, sin embargo, asegura no tener "ninguna ansiedad electoral". "Ahora que estamos empezando a reconstruir todo lo que ha dañado la pandemia no es momento de ponerse con la pancarta y el megáfono. Queda un año de legislatura, y es un año muy importante para Andalucía", ha dicho Moreno en una entrevista a 'La Razón' recogida por Europa Press. "Yo me he resistido a esa presión porque creo que por encima de los intereses de las siglas está el interés de los andaluces", ha añadido Moreno. El presidente de la Junta valora la situación política después de esta semana PSOE, Unidas Podemos y Vox hayan rechazado el proyecto de Ley de Presupuestos andaluces para 2022. Mientras que en los tres años anteriores Vox ha apoyado los Presupuestos, el "veto" que ahora impone "es consecuencia de la ansiedad electoral", en opinión de Moreno, de forma que "están generando una imagen de inestabilidad política hacia los inversores de cara a los proyectos en ciernes". "Son responsables de que se pierdan casi 4.000 millones de incremento en las cuentas públicas y de que la pequeña y mediana empresa se quede sin las ayudas que necesita con urgencia por las pérdidas causadas por la pandemia. En definitiva, Vox está dañando la reactivación y la creación de empleo y riqueza", asegura Moreno. Por ello, si se mantiene en el tiempo "la alianza del PSOE, Podemos y Vox" para "bloquear" su acción de gobierno, "evidentemente no podemos gobernar". "No se trata sólo de que nos veten nuevas leyes, sino de que pueden hasta impedir que hagamos modificaciones de crédito porque, como son vía decreto, tengo que llevarlos a convalidar al Parlamento. Por tanto, si lo paralizan todo en el Parlamento no me quedará más remedio que convocar elecciones porque no voy a permitir ni un minuto de parálisis en Andalucía", ha reconocido.

"NO CREO QUE CIUDADANOS DESAPAREZCA"

Ante la posibilidad de que Ciudadanos ya no sea suficiente para gobernar en la Junta, Juanma Moreno ha destacado que en Andalucía hay ocho provincias y el corte para entrar en el Parlamento regional está en un 3% del voto, no en un 5%. Por ello, en Ciudadanos "no mantendrán los 21 escaños actuales, pero seguirán teniendo grupo". "No creo que Ciudadanos desaparezca", ha agregado. Frente a la posibilidad de que requiera de Vox, prefiere no especular. "Trabajo para ganar con la mayoría necesaria como para gobernar en solitario. No voy a entrar en otras especulaciones", ha dicho. También ha apuntado que en el PP "no pensamos igual sobre la violencia de género o sobre cómo debe enfocarse la igualdad entre hombres y mujeres" respecto a Vox y ha lamentado del PSOE que no apoyase los Presupuestos. "Al final Ferraz impuso la última palabra. El PSOE ha dejado de ser un partido autónomo en esta tierra para convertirse en una mala delegación del señor Sánchez en Andalucía", ha apuntado.

"CIERTO DISGUSTO" POR EL CONGRESO DEL PP-A