Moreno defiende el cierre de provincias: «No podía hacer otra cosa»

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha justificado y defendido este jueves la "muy difícil" decisión de mantener el cierre perimetral de las ocho provincias de la comunidad autónoma durante la próxima Semana Santa, al entender que era lo "moralmente responsable" teniendo en cuenta los datos que ha tenido ocasión de analizar en los últimos días.

"No podía hacer otra cosa", ha dicho en una atención a medios en el transcurso de una visita a la localidad gaditana de Prado del Rey un día después de presidir en el Palacio de San Telmo de Sevilla la reunión del Consejo Asesor de Alertas de Salud Pública de Alto Impacto --el conocido como 'comité de expertos' de la Junta--, que entre otras medidas acordó prorrogar el cierre perimetral de las ocho provincias actualmente vigente tres semanas más, lo que incluye la Semana Santa.

El presidente de la Junta ha apuntado que las decisiones adoptadas este miércoles han sido "muy difíciles", y ha sido "textual" que en el Gobierno andaluz han estado "rompiéndose la cabeza" y "en los últimos diez días hemos dado mil vueltas a la posibilidad de no tener que cerrar las provincias".

Pero ha defendido la decisión final de no reabrir la movilidad entre ellas habida cuenta de las predicciones de "organismos influyentes y prestigiosos" como el Instituto de Salud Carlos III", así como que "países hermanos y potentes como Italia están cerrándose", y "cuando la propia Organización Mundial de la Salud (OMS) nos advierte en un informe de que hay un serio riesgo de repunte en toda España".

Además, Moreno ha apuntado que cuenta con "datos de predicción que nos dicen que podemos tener una cuarta ola" de la pandemia que "puede ser virulenta y puede llevarse las vidas de andaluces" por delante, y ante ello ha remarcado que su "responsabilidad y obligación moral y política es proteger la vida de los andaluces, y aun sabiendo que esta decisión es difícil".

De hecho, ha explicado que él mismo tenía "planes esta Semana Santa para ir a otra provincia y visitar a unos familiares", e "igual que yo cientos de miles de andaluces", ha añadido antes de insistir en que, entre "todos los datos que me hacen circular, no hay ninguno que me dijera que podía estar tranquilo si abría las provincias".

TRES CEPAS CIRCULANDO EN ANDALUCÍA

Al hilo, Moreno ha puesto de relieve que actualmente hay "tres cepas" del coronavirus "funcionando ahora mismo" en Andalucía, que son, por un lado, "la de Wuhan, la clásica; la británica, que en algunas provincias como Almería" está detrás "del 80%" de los contagios, y la sudafricana, y dos de ellas "son altamente contagiosas y terriblemente virulentas".

En ese sentido, ha argumentado que si se decidía a abrir la movilidad entre provincias, lo que podría ocurrir es que "gran parte de esa cepa dominante en Almería", la británica, "la trasladaremos a la provincia de Huelva", en la que dicha variante sólo concentra el 20% aproximado de los contagios, "con la consecuencia" que ello tendría "en hospitalizaciones, ingresos en UCI y muertos", según ha remarcado.

El jefe del Ejecutivo andaluz ha insistido en que no puede "hacer otra cosa, ni estoy dispuesto a hacerlo", ha apostillado antes de advertir de que "mientras sea presidente" de la Junta "voy a anteponer siempre los intereses de los andaluces en términos de salud y bienestar a cualquier otro".

En todo caso, Moreno ha recordado que la Junta también acordó este miércoles tras la reunión del comité de expertos "una apertura" para los sectores de la hostelería y restauración, que ahora podrán abrir hasta las 22,30 horas, y ha animado a los andaluces "a que redescubramos" la provincia en la que cada uno vive.

En esa línea, ha subrayado que las ocho provincias andaluzas "son maravillosas, hay montones de pueblos que no hemos visitado, rincones que no conocemos en nuestras propias provincias, y es una buena oportunidad" para ello hacerlo "en Semana Santa".

CONTROLES EN AEROPUERTOS

De igual modo, a preguntas de los periodistas ha reconocido que "los aeropuertos siguen abiertos" en este contexto, y "desde distintos puntos de la geografía mundial pueden llegar a nuestros destinos" diferentes personas, pero ha matizado que los aeropuertos, que son competencia del Estado, tienen "un control" sobre los viajeros, y "ahora mismo las personas que llegan a nuestros aeropuertos tienen que venir con una PCR hecha o con un certificado de vacunación".

"Cualquier persona que no esté libre de Covid no puede entrar ni en Andalucía ni en España", ha puesto de relieve en esa línea el presidente de la Junta, que ha pedido "al Gobierno de la nación que sea terriblemente celoso en el control de pasajeros que lleguen a Andalucía y España", de forma que "lleguen todos vacunados o con su PCR hecha".

Moreno ha querido lanzar un mensaje de "mucha prudencia", advirtiendo de que "estamos prácticamente al final de una etapa", porque "tenemos" vacunas aunque "están llegando con cuentagotas", y "se puede ir acabando" la pandemia, y ha insistido en que no le parecería "razonable que se volviera a vivir lo que pasó" tras la última Navidad, que "abramos a lo loco y que dentro de dos o tres semanas tengamos que volver a las seis de la tarde" como hora de cierre de la actividad no esencial, y retomar "las cifras dolorosas de cientos de muertos" que se han dado "durante la tercera ola".

El presidente de la Junta ha concluido señalando que "probablemente si la decisión" de abrir o no la movilidad entre provincias "fuera política, abriría las provincias, pero como es técnica, científica, y es moralmente responsable, no puedo abrirlas", ha zanjado.