Moreno: «Los diputados del PSOE deberían rebelarse»

Sobre la petición de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, pidiendo convocatoria de elecciones, Moreno ha manifestado que su compañera interpreta, como él también, que "si la investidura no sale, lo mejor es que se dé la palabra a los españoles". "Si el que gana no puede gobernar y la alternativa es el pacto con (Carles) Puigdemont y la abdicación del Estado frente a los independentistas, la mejor salida es esa", ha apuntado.

Preguntado sobre si volverá a ser candidato a la Presidencia de la Junta en las próximas elecciones autonómicas, Moreno (que se encuentra en su segundo mandato), ha indicado que "ocho años sería lo ideal para mantener la ilusión, no agotarse y dar procesos de renovación; pero en las situaciones que vivimos es complicado".

"La legislatura pasada no desarrollamos plenamente nuestras políticas porque hubo otras emergencias, y ocho años se pueden quedar cortos", ha explicado Juanma Moreno, para quien hay que "tener cuidado con otras cosas", ya que cuando "uno dice que se va, abre la caja de Pandora y empieza a haber movimientos sucesorios que llevan a perder al partido lo que había conquistado".

"Por encima de todo, seré responsable con Andalucía. Si hay proyectos que se tienen que culminar y entre mis compañeros soy la mejor garantía, seguiré", ha sentenciado Moreno. "Nos ha costado cuatro décadas llegar a ser el primer partido y si mañana estoy cansado, echo de menos a mi familia o me apetece recuperar mi tiempo libre, no puedo dejar tirados a mi partido y mi comunidad. Ahora bien, más de tres legislaturas no entra en mis planes", ha recalcado.

Asimismo, Moreno ha indicado que no se ve como candidato del PP a la Presidencia del Gobierno español en un futuro. "El proyecto de Andalucía me ilusiona, era mi sueño desde chiquitillo. Además, he estado 18 años en Madrid, ya he estado en la política nacional y no es algo que ahora mismo me seduzca", ha indicado el presidente andaluz, quien ha querido dejar claro que su "sitio está en Andalucía: Aquí empiezo y aquí acabo".