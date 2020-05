Moreno «no permitirá» que se pierdan ninguna de las 6326 plazas de las oposiciones de Educación aplazadas para 2021

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, “no permitirá” que el gobierno central reduzca las plazas ofertadas para la convocatoria de oposiciones a docentes de 2020 que fueron pospuestas finalmente para 2021. Así de tajante se ha mostrando al preguntar este medio por este asunto que afecta a más de 35000 opositores y tras pedir los sindicatos “blindarlas” tras la noticia de su aplazamiento a 2021, algo que ha defendido el consejero Imbroda en todas las comparecencias públicas.

“Lo primero que le hemos pedido al gobierno es que nos aclare el número de plazas de las que vamos a disponer en 2021 y qué posibles fechas, pero lo que no vamos a permitir es que nos reduzcan las plazas”, ha indicado en rueda de prensa. Moreno Bonilla ha añadido que hay una serie de plazas “que estaban garantizadas y no vamos a permitir una reducción de esa oferta de empleo público necesarias para nuestros servicios públicos esenciales”.



Vuelta al cole “descoordinada”



En cuanto a la vuelta a las clases presenciales en septiembre, el líder regional le ha transmitido a Sánchez que su sensación es de “cierta descoordinación”. Para el mandatario popular, el gobierno “tiene una obligación, que es la del liderazgo, por lo que tiene que liderar cómo vamos a volver, definirlo, porque, si no, cada comunidad autónoma va a hacer una cosa y no nos parece razonable”.



Moreno le ha insistido al presidente Sánchez que gobierno y comunidades "necesitamos sentarnos de verdad, debatir distintas propuestas y tomar una decisión en conjunto. Después habrá singularidades de cada territorio, pero tiene que haber un modelo de reincorporación a las clases presenciales común a todo el país” porque sino, añadía, “podemos ir hacia un cierto descontrol que pagaremos profesores, alumnos y familias”.



El presidente de la Junta ha puesto sobre la mesa en la videoconferencia la necesidad de agilizar el debate sobre la vuelta a las aulas en septiembre. “Necesitamos más coordinación, planificación e impulso del Gobierno de España”, ha apostillado en la comparecencia pública antes de la rueda de prensa, en referencia al cambio de posición de la Administración central, que ha pasado de un criterio coordinado para toda España a que cada comunidad autónoma, de forma aislada, tome la decisión que considere al respecto. “No podemos pasar de la rigidez del mando único a la dejación total de no establecer ese criterio único, por lo que he pedido que se eviten contradicciones, pérdida de tiempo y vacíos normativos”, aseveró Moreno Bonilla.