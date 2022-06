Moreno prevé 500.000 nuevos contribuyentes y 2.000 millones con su reforma fiscal

El candidato del PP-A a la reelección como presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha anunciado este martes que la nueva rebaja fiscal que quiere acometer en la próxima legislatura si sigue al frente del Gobierno andaluz eleve el número de nuevos contribuyentes a 500.000 y la recaudación a 2.000 millones de euros, mil millones más.

Durante un acto público en Córdoba, al que han asistido casi 1.000 personas, según la organización, Moreno ha insistido en defender la bajada de impuestos para que la comunidad siga avanzando en términos económicos y de inversión.

Así, ha anunciado que en el primer año del nuevo gobierno andaluz, si él sigue al frente, se van a bajar "todos los tramos autonómicos" de impuestos hasta llegar a nivelarnos a lo largo de la legislatura a los niveles de la Comunidad de Madrid.

Se prevé que con esta nuevas rebajas fiscales, se pase de 280.000 a 500.000 nuevos contribuyentes y de una recaudación de casi 1.000 millones a 2.000 millones.

Para Moreno, los andaluces tenemos que creernos que no podemos aceptar quedarnos como estamos, "sino que tenemos que ambicionar mucho más". Ha indicado que él quiere para Andalucía lo mismo que tienen en términos de progreso y de bienestar comunidades como la de Madrid, País Vasco o Cataluña, y ha defendido la necesidad de seguir bajando impuestos.

Asimismo, ha advertido de que las sociedades avanzan si hay estabilidad institucional, y de que vivir en "crispación" no sólo ahuyenta a inversores, sino que divide y genera frustración en la propia sociedad. Ha defendido que el clima político que se ha vivido en la última legislatura en Andalucía es "más sereno y templado" que el de otras comunidades.

Ha manifestado que en apenas tres años de la anterior legislatura, ha visitado institucionalmente las ocho provincias andaluzas más veces que cualquiera de sus antecesores en el cargo, porque siempre ha considerado que su obligación era estar sobre el terreno y escuchar los problemas de la gente e intentar poner soluciones. "Eso es simplemente un cambio muy importante de actitud, porque se trata de tener ambición por nuestra tierra y de creer que Andalucía puede aspirar a más", según ha dicho.

"Tenemos una hoja de ruta trazada, con una ambición colectiva para Andalucía", ha indicado Moreno, quien ha expresado que su partido y él tienen unas ganas de seguir transformando Andalucía que "nadie las puede superar".

Ha insistido en que quiere gobernar en solitario porque no quiere "perder un año en enseñar a otros a gestionar los problemas", sino que quiere desde el minuto empezar a funcionar. Ha advertido a sus compañeros, en cualquier caso, de que nadie se relaje pese a lo que dicen las encuestas.

Durante su intervención, también se ha referido al Gobierno de Pedro Sánchez para denunciar sus "cesiones" a grupos políticos territoriales que "van en contra de España", mientras se perjudica a Andalucía en el reparto de fondos.

"Yo nunca he pedido más que nadie porque soy solidario y me siento profundamente español desde mi condición andaluza. Yo no quiero más que nadie, pero nunca voy a permitir, mientras sea presidente, que Andalucía reciba un céntimo de euro menos que nadie", según ha sentenciado Moreno, quien ha apuntado que esa determinación la va a llevar "hasta las últimas consecuencias".