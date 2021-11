Moreno prevé una Navidad «razonable»

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha augurado unas Navidades "razonables" en la comunidad atendiendo a los datos de la pandemia y el "escudo" de la vacunación, aunque ha condicionado el actual escenario sin restricciones a la irrupción de nuevas cepas que superen la capacidad de acción de las vacunas.

Actualmente, ha valorado que Andalucía está por debajo de la media española en casos COVID y cuenta con el 93 por ciento de la población vacunada, y eso, "salvo que aparezca una cepa cuya capacidad de acción supere a las vacunas, creo que el escudo de la vacuna y la responsabilidad colectiva nos va a llevar a que tengamos unas Navidades razonables".

Por ello, ha trasladado que su gobierno tiene "el máximo interés" de no tomar ninguna decisión que limite la movilidad: "Vamos a intentar que, mientras no se disparen las cifras y, sobre todo, la incidencia clínica, no limitar la movilidad de los ciudadanos ni la movilidad económica, que tanto ha sufrido".

Así lo ha indicado en Marbella (Málaga) durante su visita las obras de ampliación del Hospital de la Costa del Sol, desde donde ha aludido a la aparición de una nueva cepa sudafricana, de la que "hay rumores que el nivel de protección de las vacunas actuales no es tan eficaz con esta cepa".

Es por ello por lo que no ha querido adelantar decisiones y se ha limitado al escenario actual. "Eso lo digo a día de hoy, pero en diez días puede cambiar todo", ha dicho Moreno, apuntando a que "si mañana nos dicen que esta cepa supera la protección de la vacuna entonces entramos en una fase completamente distinta a la que tenemos ahora".

Sin embargo, el presidente de la Junta ha querido ser optimista y cree "que no va a ser así; salen muchas cepas y es verdad que cada vez más virulentas y cada vez bajan el nivel de protección de la vacuna, pero espero que no sea especialmente peligrosa", ha dicho, manteniéndose a la espera de las palabras de la Organización Mundial de la Salud.

Mientras tanto, ha pedido seguir protegiéndonos porque "todo lo que hagamos ahora significa garantizar unas Navidades razonables, y lo que hagamos mal significa que hipotecamos las Navidades". Ha pedido "máxima prudencia" por las reuniones que se avecinan y llevar unas fiestas con "serenidad y sensatez".

En este punto, ha señalado que la Junta de Andalucía va a trabajar en la posibilidad de llevar al Tribunal Superior de Justicia Andaluz (TSJA) el pasaporte COVID para acceder a "los espacios más vulnerables", los centros sanitarios y los centros sociosanitarios, con el objetivo de proteger "a los más débiles".

Sobre esta petición, ha incidido en que haya una norma común para el país y no que mientras en Galicia se ha rechazado su implantación, en Cataluña se acepte. "Estamos pagando la ineficacia e inoperatividad de Sánchez", ha recriminado Moreno, indicando que con ello se generan situaciones dispares que llevan a la desigualdad entre comunidades autónomas y a 17 modelos diferentes.

Así, ha señalado que el Gobierno andaluz está trabajando para que las personas que se han vacunado no tengan restricciones, al tiempo que ha hecho un llamamiento a los que todavía no se han inoculado, advirtiendo que "son nominados a enfermar, ir a un hospital y fallecer", por lo que ha pedido que sean "muy prudentes" con su salud y la de sus familias y "reflexionen" en acceder a la vacunación. Sobre ello, ha destacado la puesta en marcha de campañas para intentar convencer a los no vacunados, que en el caso de la Costa del Sol existe un especial número de residentes extranjeros.

Sobre la administración de dosis, Moreno se ha felicitado por que Andalucía ha alcanzado hoy el millón de dosis puestas de tercera ronda de vacunas, lo que evidencia "que seguimos liderando la vacunación". La dosis de recordatorio se ha empezado a inocular a mayores de 60 años y profesionales sanitarios y "muy pronto" se ofrecerá a los menores de 60.