Nuevo método de identificación con las venas de la muñeca desde el móvil

Un equipo de investigación del Instituto de Microelectrónica de Sevilla (Universidad de Sevilla-CSIC) ha desarrollado una aplicación para el reconocimiento de personas basada en imágenes de venas tomadas con cualquier móvil. Esto supone la posibilidad de incrementar la seguridad de los dispositivos al añadir nuevos rasgos de una manera fácil y accesible para todos.

La principal diferencia del uso de venas como método de reconocimiento biométrico es su permanencia en el tiempo, frente a las huellas dactilares, que pueden cambiar por el uso, o el rostro, que envejece. Además, no se puede falsificar tan fácilmente.

Según se explica en nota de prensa, la toma de la imagen de venas se realiza con la cámara del móvil y, mediante la aplicación de contraste, se logra capturar la luz infrarroja que absorbe la hemoglobina que circula en el interior de las venas. Este procedimiento de adquisición se suele utilizar con fines médicos para conocer el estado del sistema circulatorio de los pacientes o como guía para la punción en una toma de vías, por ejemplo.

El reconocimiento de personas mediante venas es una técnica relativamente reciente que aún no ha sido suficientemente estudiada y explotada en móviles. Hasta el momento, los dispositivos para captar las imágenes son bastante sofisticados y costosos. Las investigadoras han logrado que este rasgo se pueda adquirir mediante la cámara de un móvil cualquiera. Así, la tecnología que exponen en el artículo 'Evaluation of a Vein Biometric Recognition System on an Ordinary Smartphone' publicado en la revista Applied Sciences, queda disponible para la creación de sistemas de comprobación, por ejemplo, para proteger móviles que almacenen datos sensibles o realicen transacciones electrónicas, como compras y pagos.

Así, de la misma manera que ya está implantado el reconocimiento facial o por huella digital, se podrá implantar el sistema de comprobación por venas. "Con esta App hemos adquirido una base de imágenes de venas y hemos evaluado los algoritmos para, por ejemplo, desbloquear el móvil", indica a la Fundación Descubre la investigadora del Instituto de Microelectrónica de Sevilla, centro ubicado en el Parque Científico y Tecnológico Cartuja, Rosario Arjona, autora del artículo.