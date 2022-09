Olona: «Algunos se apenan de que no tenga un cáncer»

Unos 300 estudiantes, separados por un fuerte cordón policial, no han dejado de increpar a Olona hasta su entrada en el recinto universitario al grito de "fuera fascistas de la universidad", aunque la protesta se ha desarrollado sin incidentes.

La exdiputada de Vox Macarena Olona se ha puesto disposición de los españoles "pero con mucho sentido de Estado", por lo que ha asegurado que no liderará "una partido político distinto a los que actualmente existen, a pesar de estar en disposición de poder hacerlo", aunque ha añadido que sería "una auténtica irresponsabilidad" y solo provocaría fragmentar más aún el tablero político, "que es lo que menos necesitan los españoles" .

Macarena Olona dejó su acta de diputada en Andalucía tras presentarse en las elecciones autonómicas del pasado junio en las que su partido obtuvo 15 escaños, alegando razones médicas. Meses después, ha reemprendido su vida política y ha afirmado que, en ningún momento, "los síntomas de cansancio o cualquier otro problema estuvo por delante de la responsabilidad que tenía que cumplir".

Aceptó la "enorme responsabilidad" de liderar la oposición en Andalucía, una labor que tenía que ser "con la mano tendida", ya que "el acierto del Gobierno de Juan Manuel Moreno sería bueno para los andaluces", porque según ha añadido, "Andalucía está liderando las principales estadísticas más dramáticas".

"La vida me golpeó con fuerza en julio, de una manera inesperada y me sumió un mar de profundas incertidumbres, por lo que tomé una decisión, anteponer mi familia a cualquier otra actividad", ha recordado. Olona ha asegurado que los diagnósticos médicos que manejaba en ese momento indicaban que quizá "no iba a tener otra oportunidad".

Y ese es el momento en el que decidió informar a los españoles, a través de un comunicado, que daba un paso al lado de la primera línea político, y que una vez concluyesen esos problemas médicos, volvería ingresar en la abogacía del Estado.