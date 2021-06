Piden en Tarifa “compromiso, sensibilidad y responsabilidad” para mirar de otra forma hacia África

La realidad es que no ha habido respuesta a esta pregunta. La cineasta Paula Palacios, directora de Cartas Mojadas, ha dejado claro que es importante que las historias de África “también se cuenten desde Europa y que no solo lo hagan los africanos” , mientras que la actriz y cantante afrodescendiente Astrid Jones, ha incidido en la importancia de valorar “qué clase de acercamiento se está haciendo y qué significa”. Para Jones, “nada es casual. Me interesa cuál es la mirada, qué interesa contar y a qué público, aunque celebro la visibilización de estas historias”.

Por último, el reconocido artista plástico tarifeño Guillermo Pérez Villalta, icono de los años 80, ha pasado por el hall del Teatro Alameda para participar en un programa de Canal Sur Radio. “Aquí he visto películas que me impresionaron”, ha confesado el artista refiriéndose al festival, quien ha charlado con la directora del FCAT y ha revelado que vive en Tarifa “porque me siento identificado con el lugar y aquí me siento bien”.

Espejo de la memoria es el título de la autobiografía de Guillermo Perez Villalta, editada por Autor, donde destaca su amor por África y confiesa que su primer viaje fue a Marruecos, a la ciudad de Marrakech.