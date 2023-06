Rescatan a un joven de un contenedor soterrado

Un joven ha tenido que ser rescatado en la madrugada de este jueves al estar dentro de un contenedor soterrado de Málaga capital, según han informado desde el sistema Emergencias 112 Andalucía y fuentes de los bomberos de Málaga.

Así, minutos antes de las 01.00 horas, el 112 recibió un aviso de un particular alertando de que un joven estaba dentro de un contenedor soterrado de la plaza Uncibay, en el centro de Málaga, y que no podía salir. Sus compañeros intentaban sacarlo pero no lo conseguían.

Hasta el lugar de los hechos se desplazaron efectivos de los bomberos de Málaga y de la Policía Nacional. Asimismo, según han detallado desde los bomberos, los efectivos acudieron al lugar y cuando se iba a proceder a desmontar el contenedor no disponían de herramientas, por lo que contactaron con Limasam, cuyos operarios también acudieron al lugar con las herramientas para desmontarlo. El joven extranjero, al que, al parecer lo introdujeron, fue rescatado y se encontraba bien.