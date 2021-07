Sanidad cree acertado limitar el ocio nocturno y Andalucía decidirá hoy

La jefa de área del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), María José Sierra, ha considerado este lunes que las comunidades ya están tomando "muy acertadamente" medidas de control de la transmisión que "han funcionado siempre", como la de limitar el ocio nocturno.

En una rueda de prensa conjunta con la secretaria de Estado de Sanidad, Silvia Calzón, Sierra ha señalado que, pese al incremento de casos y su reflejo paulatino en los hospitales, "es suficiente" mantener el uso de la mascarilla en exteriores tal y como está regulado actualmente.

La número dos del CCAES ha recordado que únicamente se puede prescindir de ella al aire libre cuando se puede mantener la distancia de seguridad de 1,5 metros y siempre en interiores, donde "sigue siendo absolutamente necesario el uso".

"Si esto se cumpliera, el riesgo por la utilización o no de mascarilla no tiene implicaciones", ha dicho antes de añadir que, en este momento, "es suficiente" mantener la norma como está y no volver a imponerla siempre en exteriores como han reclamado algunos dirigentes autonómicos.

Para Sierra, "las medidas que realmente son eficaces y siempre lo han sido" son todas las relacionadas con el ocio nocturno y otros "eventos superdiseminadores" en los que puede haber mucha transmisión.

Pero muchas comunidades, ha dicho, especialmente las que tienen la incidencia más alta, ya están poniendo restricciones al ocio nocturno "y lo están haciendo muy acertadamente" para contener la quinta sacudida del coronavirus.