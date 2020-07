Serrano, ex de Vox, dice sufrir persecución y tener pruebas de su inocencia

El exlíder de Vox en Andalucía, Francisco Serrano, contra el que la Fiscalía ha presentado una querella por fraude en una subvención que su empresa recibió, ha asegurado que está sufriendo "acoso y persecución" y ha anunciado que se va a centrar en recopilar las pruebas que demuestran su "inocencia".

En un hilo de su cuenta de Twitter, Serrano, actualmente diputado no adsrito en el Parlamento andaluz, ha subrayado que va a centrarse ahora en "recopilar todas las pruebas" que "demuestran" su "inocencia", con "plena confianza" en el Estado de derecho y la "profesionalidad" de jueces y fiscales.

"Es ahí donde debo defenderme en tiempo y forma y no en malintencionados juicio mediáticos paralelos", ha señalado.

Ha asegurado que sufre "acoso y persecución", por lo que agradece a su familia y "a los miles de españoles" el "cariño y apoyo incondicional" que le están transmitiendo, como también a sus excompañeros de Vox que le han ofrecido su "afecto y respaldo".

"Desde una posición de absoluta indefensión, ya que aún no existe ningún procedimiento judicial abierto en el que me pueda defender, me veo en la obligación de aclarar que es falso que yo dispusiera de la cuenta de la empresa Biowood durante el tiempo que permanecí, ya que yo no hice ninguno de los movimientos bancarios a lo que alude el escrito de la fiscalía, que ni siquiera es querella, ni aún tampoco existe procedimiento judicial en mi contra", recalca.

Asimismo, señala que es "falso" afirmar "y no lo dice el fiscal" que el dinero de un crédito solicitado para una persona jurídica se ingrese en la cuenta de una persona física.

"El crédito se recibió en la cuenta de Biowood y en una entidad bancaria donde nunca he tenido ningún tipo de cuenta personal", afirma.

Y ello, según Serrano, es "fácilmente contrastable".

"Sufrí engaño y perjuicio económico para entrar en la sociedad y cuanto detecté irregularidades por parte del otro socio, que era quien administraba, me desvinculé cuando aún había fondos para el proyecto por el que se dio el crédito", señala.