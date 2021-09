Susana Díaz será senadora el martes

El Pleno del Parlamento andaluz eligió a Susana Díaz como senadora autonómica el pasado 21 de julio tras una votación en la que se contabilizaron 88 votos a favor y 19 en blanco, de forma que no hubo ningún voto en contra.

La ex secretaria general del PSOE-A y expresidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz , tiene previsto tomar posesión el próximo martes, 14 de septiembre, de su escaño como senadora por designación autonómica , para la que fue elegida el pasado mes de julio en el Pleno del Parlamento andaluz.

Precisamente su sucesor al frente de la federación socialista andaluza, Juan Espadas, explicó este verano en una entrevista concedida a Europa Press que el Grupo Parlamentario Socialista en la Cámara andaluza dejará vacante su presidencia una vez que Susana Díaz tome posesión de su escaño como senadora por designación autonómica.

Juan Espadas justificó entonces que, de facto, "quien ejerce" como presidente del grupo parlamentario es él mismo, "como candidato a las próximas elecciones autonómicas y secretario general" del PSOE-A, pero desde fuera de la Cámara autonómica al no ser diputado.

Al margen de la presidencia, Espadas recordó que el Grupo Socialista en el Parlamento cuenta con "una estructura de dirección política" conformada por la portavoz, Ángeles Férriz; los portavoces adjuntos --María Márquez, Gerardo Sánchez y Araceli Maese--, y la secretaria general, Soledad Pérez.

"Esa estructura es la que lleva la dirección del grupo como tal", confirmó el secretario general del PSOE-A, quien ha "considerado que la presidencia del grupo, que es un puesto que a veces no se cubre porque la portavocía hace las veces de dirección del grupo, no debe cubrirse porque, en definitiva, es el puesto que debería ocupar yo en su momento, y no hemos pensado que se cubra", argumentó Juan Espadas.

Susana Díaz, que ya fue senadora por designación autonómica en la décima legislatura --en el año 2012-- ha confirmado además esta semana, por otro lado, que va a participar como colaboradora en el programa 'Todo es mentira' que Risto Mejide presenta de lunes a viernes por la tarde en Cuatro TV, en el que el pasado miércoles conectaron por teléfono con ella misma para dar la noticia de su fichaje.

La expresidenta de la Junta dejó la Secretaría General del PSOE-A el pasado mes de julio tras la victoria, en junio, del alcalde de Sevilla, Juan Espadas, en las primarias que celebró la federación socialista andaluza para elegir a su candidato en las próximas elecciones autonómicas.

Ese triunfo de Espadas sobre la candidatura que ella misma encabezaba en dichas primarias precipitó el relevo en la dirección del PSOE-A, que los próximos días 6 y 7 de noviembre celebrará su Congreso Regional en Torremolinos (Málaga), donde completará el proceso de transición en su liderazgo que ha incluido ya la proclamación, el pasado 23 de julio, del alcalde de Sevilla como nuevo secretario general.