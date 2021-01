Todos con Borja, el niño con síndrome de Down que necesita ayuda

Un accidente de tráfico, afortunadamente solo con daños materiales, ha provocado que un niño son síndrome de Down vecino de la localidad onubense de Aracena se puede quedar sin las atenciones que necesita para salir adelante, pero parece que sus vecinos, amigos e incluso personas que no le conocen no lo van a permitir.

Es una historia de solidaridad que ha hecho pública la periodista aracense Mónica Sánchez en su perfil de Facebook, en el que reclama ayuda para el padre y el hijo tras un inesperado suceso.

“Hoy he visto esto y me he quedado destrozada... Es nuestro vecino, su hijo estuvo en la guarde con mi hijo, son una familia muy buena y con mala suerte siempre. Ahora esto. ¿Podemos ayudarles? Un poquito de cada uno, que sé que todos lo estamos pasando mal, pero hay quienes peor”.

Iniciativa de una periodista

Es el mensaje que ha difundido Mónica, después de que Aurora, una amiga de ambos informase en la misma red social de que “el coche que Agustín había comprado con algunos ahorros quedó destrozado por delante. No tiene para la reparación del coche y son sus pies y sus manos para llevar a Borja al colegio, a sus médicos y curas. Se trata de un vehículo Audi de segunda mano muy antiguo, pero era lo más que podía tener para salvar el problema que supone que su hijo no se quede sin las atenciones que necesita.

Por eso, pide que se les ayude de cualquier forma. Se ha habilitado una cuenta corriente que es la ES93 2100 7237 1101 0005 6346. A esa cuenta ha llegado la ayuda incluso de una vecina de Aracena que, tras cuatro meses sin cobrar nada por el ERTE mal gestionado en su empresa, ha decidido darle la ayuda que le ha llegado para su casa.

Además, el responsable de un taller mecánico publicó el siguiente mensaje: “Si podéis pasarnos el número del dueño del vehículo, tenemos un taller y si quiere arreglar el vehículo la mano de obra se la regalaríamos”.

Mala racha demasiado larga

El digital ‘La mar de Onuba’ ha dado más detalles del caso: “Agustín e Isabel están pasando lo que todos conocemos por una mala racha. Demasiado larga. Pasados los 45, son padre y madre de tres hijos. El padre y el hijo mayor, de 20 años, buscan trabajo. Isabel se dedica de forma permanente a la familia, sobre todo por Borja, el segundo hijo, de 18 años y síndrome de down, que requiere ayuda para su movilidad, y acude junto a su hermana María, de 15 años, al IES San Blas de Aracena, en el que ambos cursan tercero de ESO... y está en la otra punta del pueblo”.

Con todo, la ayuda va llegado poco a poco, y parece que el coche de Borja volverá a caminar muy pronto para que al niño le siga sin faltar de nada.