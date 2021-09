Tras la confirmación de la Feria de Sevilla y Semana Santa Moreno advierte a los andaluces

En este sentido, ha apuntado que "a escasos 80 o 90 kilómetros al sur hay todo un continente que solo llega al dos por ciento de vacunación, igual que ocurre en otros lugares del mundo, donde las cifras oscila entre el dos y el once por ciento de vacunación continental".

Así, ha incidido en que, aunque " es verdad que afortunadamente la ciencia ha dado una respuesta contundente y la vacuna se ha constituido como uno de los grandes escudos para proteger la salud de todos los ciudadanos del mundo, pero no estamos en una epidemia, sino una pandemia".

" No es que quiera ser pesimista pero la pandemia sigue y va a seguir acompañándonos muchos meses y lo que pido es serenidad, sensatez y sentido común ", ha dicho, especialmente, ha concretado, "ahora que estamos abriendo nuevos espacios a la cultura y a nuestras tradiciones como la propia Semana Santa, donde veo el lógico entusiasmo".

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno , ha asegurado este jueves que " el lógico entusiasmo de la población y de los organizadores y hermandades " ante la posibilidad de ir celebrando procesiones "tiene que venir acompañado por una enorme dosis de realismo, prudencia y planificación para que no tengamos ningún problema".

Ya el Ayuntamiento de Sevilla confirmó ayer miércoles que habrá Feria de Sevilla en 2022. Fue el concejal delegado de Gobernación y Fiestas Mayores de Sevilla, Juan Carlos Cabrera, quien dijo que «efectivamente» habrá Semana Santa y Feria de Abril.

En una entrevista a la Cadena Ser Cabrera deja claro que «se va a tener Feria ante esa inmunidad de grupo». «Si no tuviéramos posibilidad de celebrarla, ese hecho seria el problema menor ya que sería porque existirían otras variantes de la Covid-19 o porque se habría dado marcha atrás en las cifras de contagios. No quiero ponerme en eso», añade, apela a quien aún no se ha vacunado a que lo haga.