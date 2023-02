Tras la pista de Tartessos

Porlan ha asegurado que «el segmento de canal, con ser enorme, forma parte de un conjunto mucho más grande» y que uno de los vuelos oficiales del Instituto Geográfico Nacional (IGN) sobre la zona revela un grupo de sombras paralelas y figuras ortogonales cuyas líneas no se cruzan entre sí y que el canal es parte de ese grupo de sombras, y por eso se prospectó.

Rangel ha señalado el interés que tendrá esa excavación porque ya se cuenta con «sondeos diagnósticos que señalan la existencia de un canal, que no es natural» y con fotografías aéreas y de satélite que muestran la existencia de estructuras cuadrangulares, si bien ese tipo de fotografías no refleja todo lo que pueda haber sepultado.

A medio centenar de metros del canal y paralelo al mismo también se detectó una veintena de zanjas paralelas y muy próximas entre sí, de 40 centímetros de ancho y dos metros de profundidad que, según la hipótesis de Porlan, especialista en toponimia y autor de la monumental «Los nombres de Europa», tendrían carácter defensivo ya que están en un terreno llano.

Las zanjas, como el canal, están hoy colmatadas por medio metro de sedimentos y lo más extraño es que son tan estrechas que a partir de una cierta profundidad el excavador no cabría en la propia zanja que excavaba a menos que fuese un niño.

Ambos hallazgos fueron efectuados, a instancia del Ayuntamiento de Medina-Sidonia, en 2019 por un equipo de la Universidad de Cádiz (UCA) que empleó georradar, dirigido por el profesor Lázaro Lagostena, quien no ha concedido valor arqueológico al hallazgo de estas estructuras que, en declaraciones a EFE, ha atribuido «a manejo de aguas en un contexto de rivera», el canal, y a actividad agrícola, las zanjas paralelas.

El terreno carece de restos cerámicos y no es bueno para prospecciones geofísicas por tratarse de una vega con sedimentos arcillosos, según Lagostena, cuyo equipo no mensuró el canal ni lo dató, al no efectuar excavación.

No obstante, tras el estudio con georradar, la profesora de la Universidad Autónoma de Madrid Carmen del Cerro, investigadora del Centro Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y especialista en canalizaciones antiguas del golfo Pérsico, emitió un informe para el Ayuntamiento de Medina-Sidonia en el que, en concordancia con la hipótesis de Porlan, señalaba el posible «carácter defensivo» de estas estructuras.

El informe de Carmen del Cerro, que señala que ella misma ha excavado canales de dimensiones similares construidos al comienzo del primer milenio antes de Cristo, añadía que la «anomalía» detectada por el estudio geofísico «es tal que debe ser resuelta a través de un estudio directo del terreno», y añade que las estructuras detectadas «en cualquier caso no son fruto de la erosión natural sino una intervención antrópica».