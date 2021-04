Uno de cada cinco andaluces no quiere la vacuna de AstraZeneca

El consejero de Salud y Familias, Jesús Aguirre, ha asegurado que el rechazo a la vacuna de Astrazeneca ronda desde el inicio de su uso el 20 por ciento en Andalucía, mientras que en cuanto al total de las vacunas que se ponen la cifra de negación es de entre el 0,9 y el uno por ciento; instando a tener la "tranquilidad absoluta" a ponérsela.

Aguirre, que ha presentado en Marbella (Málaga) el protocolo para el impulso de infraestructuras sanitarias, junto al consejero de la Presidencia, Elías Bendodo, ha indicado que este pasado jueves "pusimos 28.000 vacunas de Astrazeneca de un total de 76.000" que se aplicaron en todo el día.

Al respecto, ha reiterado que a nivel mundial se han puesto 34,6 millones de dosis de esta vacuna y se han producido 184 casos de trombocitopenias, lo que supone 5,6 casos por millón de habitantes; destacando además que está aprobada por 70 agencias reguladoras y que el beneficio "es mucho mayor" que el riesgo.

El consejero ha recordado que se determinó que la franja de edad para esta vacuna fuera de 60 a 65 años y que en la comisión de salud pública de este jueves se acordó ampliarla a 69 años, franja "en la que entra este que les habla y en el momento en el que le toque en tiempo y forma seré el primero en vacunarme con seguridad y tranquilidad absoluta en la vacuna de Astrazeneca".

Ha explicado que hubo un informe sobre la relación causal entre la vacuna y determinados problemas y se decidió que en personas de más de 60 años "era muy pequeña", por lo que se cambió, "igual que puede cambiar de aquí a 15 días cuando se reúnan otra vez los comités de expertos".

Sobre la segunda dosis, ha manifestado que hasta mayo hay tiempo para decidir si se pone de esta marca o de otra, al igual que se tomará una decisión sobre si se retrasa esa segunda dosis en todas las vacunas, porque, ha recordado, con una sola toma de Astrazeneca hay una inmunidad del 73 por ciento.

Aguirre ha recordado que vacunarse es voluntario y "no es un tema de elección de vacuna", apuntando que "el que no quiera, pasa al siguiente". "Ahora mismo la vacuna es un bien escaso, cuando tengamos suficiente volverá otra vez a ofertarse a aquel que no quiso esa vacuna u otra, la que sea en su momento".

Respecto a la adquisición de vacunas, ha dicho que a nivel de Andalucía "no vamos a hacer ningún tipo de compra", reiterando que "somos leales institucionalmente con Europa y el Gobierno de España", aunque ha asegurado que el problema es que "si hubiese llegado todo el flujo de vacuna que se prometió estaríamos con un 18 por ciento de inmunizado en Andalucía y estamos en un 6,3".

Así, ha explicado que seguirá manteniendo reuniones con empresas suministradoras "porque me interesa saber la seguridad que me dan para la planificación y porque una vez pasada esta pandemia tengamos que abastecernos las comunidades autónomas para incluirla en los calendarios vacunales, como la de la gripe".

"Confío plenamente en que el flujo de vacuna que nos llegue va a ser el que nos han dicho", ha indicado el consejero, quien ha asegurado que "si me llega un millón, un millón que se pone, porque la mejor vacuna es la puesta". "Miedo a la vacuna no, al virus, el virus sí que mata", ha apostillado.

Ha reiterado que del tramo de población de 70 a 79 años ya se ha vacunado al 17,7 por ciento de las 677.542 personas de esa franja de edad, siendo Andalucía "la primera comunidad autónoma con más vacunados", mientras que de más de 80 años, hay un 96,4 por ciento, "también la primera".