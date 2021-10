Vox, en pie de guerra por un posible pacto PP-PSOE de presupuestos en Andalucía

"No hemos descartado todavía ningún nombre, no hemos promocionado tampoco ningún otro nombre. Cuando haya elecciones convocadas tomaremos esa decisión , pero el nombre que más fuerza tiene es el de Vox", ha dicho Espinosa de los Monteros.

El portavoz de Vox en el Congreso de los Diputados y vicesecretario de Relaciones Internacionales del partido, Iván Espinosa de los Monteros , se ha mostrado convencido de que su formación llegará en Andalucía a " cotas que todavía hoy no imaginamos " y eso a pesar de no estar satisfechos con el grado de cumplimiento de los acuerdos que permitieron en su día a Juanma Moreno (PP-A) llegar a la presidencia de la Junta de Andalucía.

En sus críticas al actual Gobierno andaluz, Espinosa de los monteros ha arremetido claramente contra Cs, la formación a la que responsabiliza de gran parte del incumplimiento de los acuerdos de apoyo a la investidura de Juanma Moreno como presidente de la Junta de Andalucía.

"No existe el futuro de Ciudadanos ni en Andalucía ni en España, no existen ni en presente como para existir en futuro. Lo digo sin calibrar mi opinión y sin acritud, como diría Felipe González. No existen en ningún sitio, no queda ningún vestigio de un partido que llegó a ser la tercera fuerza en España", ha manifestado el portavoz de Vox en el Congreso.

Has reconocido abiertamente que "no se están cumpliendo muchos de los acuerdos a los que hemos llegado" y de ello ha responsabilizado directamente a Cs, "un partido que forma parte de este gobierno y que no existe realmente ya en la realidad andaluza".

Por eso, ha reiterado que "lo sensato, una vez que casi se han cumplido casi tres años de legislatura, ya no serían ni elecciones anticipadas, es convocar elecciones cuanto antes para devolver la palabra a los andaluces que creo que conocen un poco mejor a Vox, a este PP y que podrían tomar una decisión que redundaría en beneficio del conjunto de Andalucía".

En este punto, Espinosa de los Monteros pone en primer lugar el objetivo de celebrar elecciones en Andalucía antes que el de apoyar los presupuestos andaluces para 20022. "Los presupuestos son convenientes, pero en el peor escenario se pueden prorrogar los presupuestos y no pasaría nada", ha señalado.

En este misma línea, ha ahondado en que "Andalucía necesita unas elecciones para empezar a andar sin lastres, sin arrastrar pesos del pasado, sin arrastrar el peso de un partido que realmente ya no existe y que está condicionando demasiado la política en Andalucía", en alusión directa a Ciudadanos.

Para el dirigente de Vox, los andaluces necesitan "mirar al futuro, ser conscientes de la nueva realidad y dar un golpe de timón", algo, que según Espinosa de los Monteros, vendrá de mano de su formación y no de un PP-A que sigue instalado en el bipartidismo, al igual que el PSOE. "Los andaluces se indignan cuando ven que el bipartidismo intenta sobrevivir a base de apoyarse mutuamente", ha dicho el portavoz de Vox en el Congreso.

Ha insistido en que el PP y el PSOE "están en un interés común que es el bipartidismo, que es mucho más cómodo para los dos y que permite que los chiringuitos, las corruptelas han cometido sigan enterradas hasta cuando llegue el siguiente" y frente a ello, "el interés de Vox es levantar las alfombras en todos los lados, haya gobernado quien haya gobernado, también dentro de unos años donde hayamos gobernado nosotros".

Sobre el actual Ejecutivo andaluz y de cara a los cambios que puedan producirse en las urnas cuando lleguen las elecciones, Espinosa de los Monteros ha advertido que no van a renunciar a que "el Gobierno andaluz entero esté orientado a las cosas que realmente importan a los andaluces y todo lo que sea aumentar los chiriguitos, el dispendio de gasto público, tirar del bolsillo de los andaluces para cosas que solo preocupan a los políticos, por ahí no vamos a pasar".