Conspiración Covid-19: ¿Se puede patentar un virus?

Otra hipótesis de "trabajo" que se ha apuntado sobre su origen está en la guerra comercial por el 5G (red). Se habría creado ese coronavirus donde habría implicaciones de control de la sociedad mediante vacunas obligatorias... Parece descabellado, ¿verdad?

...pero los partidarios de la misma afirman que la primera ciudad donde se probó el 5G fue Wuhan por ello es la más afectada. Esta información no es cierta al 100% pues se probó en 16 ciudades más de China al unísono.

Esta "teoría de la conspiración" nos dice que "esta tecnología debilita el sistema inmunológico y hace que sus habitantes sean más propensos a contagiarse". De momento, no hay ninguna prueba que corrobore los efectos perjudiciales del 5G. En 2014, la Organización Mundial de la Salud aseguró que "no suponían un riesgo". El 5G como el 4G o el 3G no daña las células de los organismos vivos y la exposición a las ondas electromagnéticas están dentro de lo tolerable y legal en función de lo marcado por la Comisión Internacional de Protección de Radiación no Ionizante.

Muy significativo han sido las informaciones que hablaban de un coronavirus con patente. ¿Es posible? ¿Está patentado el coronavirus Covid-19?

Se ha hablado mucho de ello y se ha propagado mucho por redes sociales y mensajería instantánea, incluso se habla de la patente que existe del virus de la gripe aviar de 2015, una forma de coronavirus señalando a Bill Gates, el magnate ex de Microsoft, como propietario de la misma. Pero la información se matizó por parte del Instituto Pirbright matizando que no hay trabajos con humano al respecto sino con animales y que el virus de la gripe aviar es "sólo" para aves de corral. Así la Organización Mundial de la Salud indica que cuando se descubre el 2019-nCov (Covid-19) fue en los días finales de 2019 y no es la misma patente ni hay patentes de coronavirus o virus para seres humanos aunque sería un punto discutible.