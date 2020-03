Criptografía, el misterio de los números

Desde los albores de la Humanidad el ser humano ha necesitado esconder sus comunicaciones o mensajes importantes a fin de que no fueran interpretados por el enemigo. El mismo Julio César ya improvisó con un sistema llamado “cifrado César”, sencillo pero eficaz.

La escritura jeroglífica fascinó al ser humano durante siglos, milenios, no pudiendo lograr descifrarla y siendo un lenguaje secreto fuera del alcance de quién no pudiera interpretarlo. En 1808 el francés Jean Françoise Champollion estudió un pedazo de pierda que le hizo llegar un oficial del ejército francés encontrada durante las campañas napoleónicas en 1799, era la Piedra Rosetta.

Sólo los sacerdotes y las clases más privilegiadas podían acceder a su estudio, a su comprensión; así el pueblo llano cuando se enfrentaba a uno de estos “murales” cargados de signos e imágenes de dioses o faraones cual deidades no podían menos que sentir una profunda admiración, para el pueblo la escritura jeroglífica estaba dada por los dioses, era mágica e incomprensible, era el “lenguaje de los dioses”, las “palabras divinas” . Era tal la fascinación que sentía que creían que la escritura jeroglífica y su significado implícito podía llegar a dar la vida siendo representado en las tumbas de reyes y reinas para darle la vida eterna. Borrar un nombre era “matar” a quién se nombraba, algo que fue muy usual en el Antiguo Egipto.

Otro método que usaron los griegos para volver secretos, o al menos oculto, los mensajes era el de afeitar la cabeza de un mensajero y escribieran ella la información, tras unos días en las que el pelo crecía dejaban que el mensajero partiera, si era capturado por el enemigo este no encontraría el mensaje ; por el contrario si llegaba con normalidad a su destino sólo había que afeitarle la cabeza para leer lo que le habían querido transmitir. Un método tan sencillo como original y eficaz.

En el Imperio Romano tampoco eran ajenos a la importancia que tenía mantener un secreto o una información a salvo de posibles espías y delatores al enemigo. No ajeno a ello la figura de Julio César tuvo una destacada importancia.

Siendo general romano, y consciente del poder de la información, ideó un sistema para enviar mensajes secretos a sus filas y otros oficiales del ejército romano permaneciendo a salvo su contenido pese a que pudiera ser interceptado, para ello inventó un ingenioso sistema de encriptado monoalfabético.

El sistema que utilizaba Julio César puede parecer simple pero tuvo gran importancia en el campo de batalla. El general (por aquel entonces) sustituía las letras del abecedario por su equivalente tres lugares más allá en el mismo, es decir, la A sería sustituida por la D, la B por la E, la C por la F y así sucesivamente hasta completar el ciclo en el que la X seria la A, la Y sería la B y la Z sería la C. Un sistema ingenioso que hacía que cada mensaje que se enviaba a las tropas era un auténtico galimatías en caso de ser interceptado y no conocer el código de interpretación.

Pero Julio César aún mejoró y complicó más el sistema, un sistema que aceptaba variantes en la equivalencia, y decidió suprimir los espacios haciendo que, a simple vista, lo único que figuraba escrito sobre el papel era un bloque de letras sin sentido aparente...

En el otro lado, otro general romano, esperaban el mensaje conociendo el código de sustitución. El sistema de Julio César pese a ser muy simple, hoy nuestros modernos criptógrafos tardarían segundos en descifrarlo, fue muy eficaz y usado; además hemos de tener en cuenta que pocos eran los que sabían leer en la época ya que la población era casi analfabeta con lo que la lectura y comprensión de un mensaje de estas características se complicaba aún más.