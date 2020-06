¿Existen los mundos paralelos?

Llamamos multiverso a los múltiples universos existentes, universos diferentes del nuestro. El multiverso comprende todo lo que existe físicamente: la totalidad del espacio y del tiempo, todas las formas de materia, energía y cantidad de movimiento, y las leyes físicas y constantes que las gobiernan.

El término multiverso lo ideó en 1895 por el psicólogo William James. Así los diferentes universos dentro del multiverso son denominados como universos paralelos pero también universos alternativos, universos cuánticos, dimensiones interpenetrantes, mundos paralelos, realidades alternativas o líneas de tiempo alternativas.

Fue en 2013 cuando los científicos Laura Mersini-Houghton y Richard Holman utilizando el telescopio Planck, afirmaron haber descubierto la posible evidencia de otros universos.

Tras todo ello, explicado muy a groso modo, ¿qué conclusiones podemos sacar del multiverso? Serían cinco y serían sorprendentes:

1º.- Páramo cósmico: todo lo aportado por los científicos en la teoría nos dice que hay un número infinitos de universos, cada uno con sus propias leyes de la Física; los universos serían oscuros, estériles, sin vida, ni galaxias ni estrellas.

2º.- Burbujas en bucle: en algunas de estas "islas" se podría dar la vida aunque también podrían ser diferentes al concepto vida que nosotros entendemos bajo nuestro patrón vital.

3º.- Copias exactas: muchos universos serían idénticos e, incluso, tendían copias de nuestro planeta y de nosotros mismos.

4º.- Enlaces entre universos: habría civilizaciones más avanzadas que estarían enlazadas entre universos pasando de unos a otros, ¿quién sabe si estos son los OVNIs que nos visitan?

5º.- Burbujas chocantes: aunque no se pudiera pasar o comunicar de un universo a otro se podría observar otra burbuja. No hay objeción en la teoría de la Inflación Cósmica que impida a dos burbujas chocar, esto dejaría una misteriosa radiación cósmica que los menos evolucionados científicamente no sabrían explicar.

Para la ciencia ficción queda aquello de poder entrar, como por arte de magia, en otros mundos en una carretera perdida o tras un fogonazo de luz y, de repente, estar en otro mundo... Aunque puede que haya inteligencias que hayan aprendido a controlar ese salto y hoy, en pleno siglo XXI, nos visiten celosos de mantener su secreto a salvo de estos dañinos terrícolas.