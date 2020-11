«La cura del paciente depende de su naturaleza y del apoyo de la familia»

«No puedo decir un sí rotundo porque no creo que sea todo blanco o negro, pero la gente cuando pone su confianza en la medicina y en sus creencias, en eso que le acompaña siempre y a lo que puede agarrarse en los peores momentos, sí recibe a cambio un efecto muy positivo. Y no ya en la curación sino más bien en el proceso, en cómo lo enfocan y les permite afrontar los problemas con una actitud que ayuda a que todo vaya mejor. Es impactante asistir a cómo algunos enfermos llevan un proceso tan duro, con qué entereza, con que categoría, con que lucha y con qué normalidad».

¿Ha asistido a algún milagro obrado por la fuerza de voluntad y por la esperanza? Lo digo porque Norman Cousins decía que ‘los medicamentos no siempre son necesarios. La creencia en la recuperación lo es’ y es una reflexión muy chocante para los que no entendemos de medicina.

«Si fuéramos inteligentes deberíamos fijarnos más en lo que dicen y hacen los pacientes. Yo, desde luego, las cosas más importantes que he aprendido en mi vida siempre me las han proporcionado mis pacientes. En el lado de la mesa que ocupa un médico es muy fácil objetivar las cosas, racionalizar en exceso; pero en el de enfrente todo es tremendo, es muy difícil y tenemos la obligación de ponernos en el lugar de alguien que acaba de conocer que tiene un tumor o que está viviendo un proceso que pone a prueba todo lo que eres. Dependerá del paciente y del catedrático, por su puesto, pero en general la categoría de las personas es monumental y hay que escuchar y fijarse en cómo resuelven problemas extremos de salud».

«Estamos en un momento de transición. Los avances en el diagnóstico y los tratamientos de los últimos años han sido muy, muy, importantes. El cáncer puede generar un gran miedo dependiendo de quién lo tenga, de en qué estadio se encuentre, de sus características. Depende de muchas cosas al mismo tiempo que la curación se pueda producir o no. Cáncer es un conjunto de familias de tumores, de órganos de los que proceden y extensiones de los mismos; y todo va a depender de cómo se expliquen las cosas y cómo evolucionen. Los médicos tenemos que ser capaces de explicar lo que es y explicar al paciente qué es lo que, previsiblemente, le va a pasar a partir de ese momento, si tendrá solución inmediata o a medio plazo; si será necesaria la cirugía o la quimioterapia, etc. Hay que explicar muy bien al paciente lo que tiene para que alcance a comprender la gravedad y hasta dónde llegaremos en el proceso. Hay que sacar lo mejor de los pacientes para que afronten lo mejor que sea posible la enfermedad.

Un especialista en oncología suele tener una relación estrecha e intensa con la muerte. Está cerca de ella, casi puede tocarla, al menos así lo vemos muchos. ¿Cómo se lleva algo así?

«No se puede generalizar y cada oncólogo lo lleva como puede, pero es verdad que es muy difícil abstraerse. Finalmente, procuras en cada momento ni pasarte ni no llegar. Si te quedas corto y te distancias de un proceso, pierdes la capacidad de aprender, de comprobar que la calidad humana de los enfermos es inmensa, de experimentar que la confianza del paciente en el médico genera un vínculo del que no puedes despegarte con facilidad porque se trata de la relación de dos personas. Si te pasas, pierdes. El oncólogo no tiene más remedio que adaptar el ejercicio de su profesión a la forma que tiene de ver las cosas para poder resistir momentos muy duros que estamos condenamos a pasar. Desde muy cerca se ven las cosas igual de mal que si te alejas demasiado. Se gana mucho si eres capaz de mantener la distancia justa, la distancia en la que no salgas dañado y la distancia que te permita entender lo que ves y lo que sucede. Hay tres características que los oncólogos debemos tener: valores, compromiso con el paciente; y capacidad de liderazgo, liderazgo con el equipo y con un paciente que está deseando verte la cara, intentando comprender su enfermedad y qué está pasando. Reír, bromear y animar es una forma maravillosa de liderazgo».

A pesar de todo ¿volvería a repetir? ¿Cuántas veces sería médico en posibles ocasiones?

«Sin lugar a dudas. Yo he recibido mucho más de lo que he dado en el ejercicio de mi profesión. Mi profesión reporta enormes alegrías porque te permite conocer a las personas viviendo momentos en los que sacan lo mejor de sí mismos, momentos de los que podemos aprender mucho».