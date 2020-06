Los misterios del ‘Planeta X’

El sorprendente descubrimiento de un posible planeta en nuestro sistema solar, el noveno planeta, disparó todo tipo de rumores y alimentado, o revivido, antiguas leyendas y mitos, en torno a un planeta llamado "planeta X" o "planeta 9", aunque para los versados en esta materia será por siempre el llamado planeta Nibiru.

Tras la confirmación, por parte de los astrónomos, de la Ciencia, de la incidencia que tenía este en las órbitas de Neptuno y sus lunas, a comienzo de 2016, se ha comenzado a refrescar la memoria de aquellas viejas epopeyas sumerias que nos hablaban del los dioses llegados del cielo o del propio Nibiru.

Pero también ha habido quienes predicen que podría ser el “Gran rey del Terror” que profetizó Nostradamus que llegaría con el fin de los tiempo, profecías que estarían anunciando un próximo Apocalipsis.

Así, hace un par de meses se anunció un Apocalipsis en fechas que se ubicaban entre el 30 de marzo y el 24 de abril de 2016. Todo ello amparándose en una profecía de Zacarías 13:8 en la que se afirma que moriría el 60% de la población y en Ezequiel 38:22: "Y yo litigaré contra él con pestilencia y con sangre; y haré llover sobre él, sobre sus tropas y sobre los muchos pueblos que están con él, impetuosa lluvia, y piedras de granizo, fuego y azufre".

Pero las fechas del Apocalipsis no parecían poner de acuerdo a nadie y el rabino Moisés Cordovero relaciona la estrella de Jacob, que se menciona en Números 24:17, a Nibiru en el siguiente verso del Balaam: "Lo veo, pero no ahora; lo contemplo, pero no de cerca; allí saldrá un paso adelante una estrella de Jacob, y un cetro se levantará de Israel".

Surge la figura de un desconocido que se ampara en el sobrenombre de “Daniel” -que escondería a un experto en la Torá-, es él el que afirma que hay una interpretación de la fecha y la estrella de Jacob, con todo ello sería "el 25 de cada seis meses" así que contando desde el primer mes hebrero de Nisán el sexto mes es Elul que sería, definitivamente, el 28 de septiembre: "Si Daniel tiene razón en su comprensión del comentario del Rabino Cordovero, Nibiru no aparecerá el 26 de marzo, pero aparecerá el 28 de septiembre 2016".

Seguramente llegue el 28 de septiembre y todo siga igual, como siempre, por qué esto de las profecías y de Nibiru parece tan lejano como su propia realidad.

Un nuevo misterio en torno al “Planeta X” o Nibiru

El denominado como “Planeta X” o “Planeta 9” sigue estando de actualidad, sobre todo por la extrañeza del mismo y su enorme, y presunta órbita, alrededor de nuestro sol (entre 10.000 y 20.000 años). Desde la Universidad de Lund, en Suecia, se han realizado diferentes pruebas de simulación y se ha llegado a la conclusión que este planeta, posiblemente, se trate de un exoplaneta.

Es una nueva hipótesis que nos indica que sería el primer mundo extrasolar descubierto dentro de nuestro sistema solar, toda una paradoja, el “Planeta 9” habría sido robado por nuestro sol a la estrella original de este. Según los astrónomos el “Planeta X” habría sido capturado por nuestro sol hace millones de años, siendo joven y permanecido en una órbita lejana que lo hacía indetectable y que, incluso hoy, es casi indetectable.

Alexander Mustill, de la Universidad de Lund, explicaba: "Es casi irónico que mientras los astrónomos encuentran exoplanetas a cientos de años luz de distancia en otros sistemas solares, es probable que hay un escondite en nuestro propio patio trasero", y es que en el tránsito de una estrella por el universo se puede originar un “robo” de estas características al entrar en influencia con su órbita.

El astrónomo matiza: "El “Planeta 9” puede muy bien haber sido “empujado” por otros planetas, y cuándo terminó en una órbita que era demasiado amplia en torno a su propia estrella, nuestro Sol pudo haber tenido la oportunidad de robar y capturarlo de su estrella original. Cuando el sol después se apartó del cúmulo estelar en que nació, “Planeta 9” quedó atrapado en una órbita alrededor del Sol. Todavía no hay una imagen del “Planeta 9”, ni siquiera un punto de luz. No sabemos si se compone de roca, hielo o gas. Todo lo que sabemos es que su masa es probablemente alrededor de diez veces la masa de la Tierra".

Se desconocen muchos datos aún de este planeta, al que muchos llaman Nibiru y del que probablemente se irán resolviendo algunos de sus misterios en la inmensa lejanía que nos separa.

¿Existe realmente Nibiru?

Hasta hace pocas fechas nuestros científicos y astrónomos negaban la posibilidad que pudiera existir en nuestro sistema solar un planeta que por su lejanía no hubieran detectado y provocara anomalías en otros planetas y lunas de nuestro entorno. Sin embargo el hallazgo de un posible planeta con una órbita alejada miles de años ha hecho que los modelos planetarios cambien y hoy se acepte que hay un “Planeta X” que haría notar su influencia.

Fue Myles Standish, astrónomo de la NASA, quien dijo que el “Planeta X” no existía y, de buena gana, otros científicos secundaron la afirmación del experto. Pero fueron los astrónomos Michael Brown y Konstantin Batygin quienes mejor evidencias presentaron de la existencia del denominado como “Planeta 9” o “Planeta X”, ubicado más allá de Plutón y que tendría un tamaño aproximado cómo Neptuno.