¿Puede haber vida inteligente en el Universo?

De entre los miles de millones de estrellas que hay en nuestro Universo, todas y cada una de ellas representa a un Sol que puede tener en su ámbito de influencia a un sistema con planetas y, dentro del mismo, alguno que pueda tener características similares a la Tierra y, por consiguiente que pueda existir vida más allá de nuestro Sistema Solar.

Sería un acto de inconsciencia pensar que estamos solos en el Universo que la única vida que se ha creado es la que se encuentra en el planeta Tierra y que más allá de cualquier otra consideración no hay ninguna otra forma de vida, inteligente o no, más allá de nuestras fronteras solares.

Los científicos han dado estadísticas de los posibles planetas habitados, en un estado de evolución similar al nuestro, más atrasados o más adelantados, y supera el margen de varios millones de posibilidades pero lo descorazonador es que, en éste momento, no podemos decir que hallamos establecido contacto con otros mundos y, mucho menos, con otras civilizaciones, civilizaciones extraterrestres.

Es el drama del ser humano, condenado a su existencia sin saber si más allá de nuestro Sistema Solar, de nuestra Galaxia, de nuestra Vía láctea, hay algo más. De momento no han dado señales de vida...

Pero la Tierra, aunque muchos lo crean, no es el centro del Universo, somos una partícula minúscula en un Universo infinito, orbitamos en torno a uno de los brazos perdidos de ese Universo con la certeza que dentro de millones de años chocaremos con la galaxia de Andrómeda y surgirá una nueva galaxia donde ya no existirá la Tierra. Por eso la importancia de explorar otros mundos, de buscar alternativas, de establecer contacto con esas otras civilizaciones y... ¿Quién sabe?

Posibilidades en la Vía Láctea

Se ha calculado que en la Vía Láctea hay más de 130.000 millones de objetos celestes, de ellos el 10% podría tener una atmósfera habitable, que tuvieran condiciones de vida unos 13,5 millones se ser candidatos a una segunda Tierra, de esos 13,5 millones habría 125.000 con opciones de tener vida y una cultura inteligente, es decir, muchas opciones tan sólo dentro de nuestra Vía Láctea, esto habría que multiplicarlo exponencialmente en base a las “dimensiones” del Universo.

En opinión de la moderna Ciencia las posibilidades son reales pero el grado de certeza de la existencia de esos otros mundos dependen de otros factores como las condiciones solares, posibles agujeros negros, atmósferas en un equilibro no pato, vida bajo un patrón que no sea en base al carbono, todo ellos forman los otros mecanismos que van descartando opciones y, aun así, son muchas las que hay a favor de la existencia de vida en nuestro Universo.

En un conjunto de universos, un conjunto infinito de universos, hay mecanismos de vida dentro de los mismos, esto es lo que se denomina –a groso modo- “metauniverso”. Así de ello debemos decir que cada Universo es único y la vida se desarrolla en él de forma diferente e independiente, todas las formas de vida no tienen porque se análogas a la nuestra ni tampoco ser, como en las películas de Ciencia Ficción, un mundo terrorífico de bestias desagradables.

Los patrones de vida son variados y pueden ser menos desarrollados que el nuestro, iguales o más avanzados, y todo forma un conjunto orgánico que es Vida.

Pero la realidad es que el contacto se hace esperar y mientras los científicos se afanan en encontrar la clave maestra que nos ayude a descifrar como, en un lejano mucho, alberga la Vida. El problema es que la distancia entre nosotros y ellos será de años luz, de unidades astronómicas y la velocidad de un viaje hasta ese mundo haría que una persona en su vida media (pongámosle 80 años) no podría llegar, no dominamos la capacidad de desplazarnos a velocidades asombrosas y en caso de hacerlo nuestro organismo podría sufrir consecuencias inusitadas.

Proyecto SETI

El ser humano busca la comunicación con otros mundos, se emociona ante señales que son interpretadas como el mensaje de esas otras civilizaciones (sólo basta recordar el famosos ‘ Wow ’), buscamos esa vida extraterrestres, desde radiotelescopios como el de Arecibo (Puerto Rico) o el Proyecto SETI se escudriña todos los rincones de la Galaxia en busca de esa señal, de ese mensaje, de momento, que se sepa, sin éxito.

La vida debe haberse dado en esos otros “metauniversos”, es ilógico pensar que sólo se ha dado en el nuestro y, a veces, se confunde todo ello con Universos Paralelos u otras dimensiones. No, no es lo mismo, es sólo la idea de Universo: no vivimos en un solo Universo sino que somos parte de una red infinita de pequeños Universos donde cada uno puede tener, o desarrollar, el concepto de vida de muy diferente forma sin que sea incompatible con esta, si bien la que nos interesa a los seres humanos es la vida inteligente con la que podamos comunicarnos, aunque para ellos haya que salvar las barreras de los idiomas o sonidos.

¿Lograremos algún día contactar con otra civilización? Los científicos afirman que en menos de un siglo el ser humano habrá establecido el tan ansiado contacto, puede que en la actualidad estemos siendo bombardeados por señales pero que no sepamos interpretarlas o decodificarlas y pasen desapercibidas, en esos 50 años habremos desarrollados sistemas nuevos de detección y comunicación y entonces, puede, que sea el momento de anunciar al mundo que existen, definitivamente, otros mundos en nuestro Universo conocido.