He recibido una herencia de 200.000 euros. ¿Cómo lo invierto adecuadamente?

Pregunta: Mi nombre es Carlos, tengo 52 años y he recibido una herencia por un importe de 200.000 euros. Lo cierto es que me gustaría gestionarlos adecuadamente para poder tener cierta tranquilidad de cara a mi jubilación. ¿puede indicarme algún producto que genere rentas para mantener el valor adquisitivo?



Respuesta: Hola Carlos, si usted se jubila a los 67 años, dispone aún de 15 años para rentabilizar el importe de la herencia recibida por valor de esos 200.000 euros.

Si, efectivamente existen productos que generan cierta renta y que preservan el capital. Si no desea arriesgar nada puede obtener una rentabilidad entre el 2 y 3% anual, eso si, en algunos de ellos le pedirán un período de permanencia de al menos unos 5 años. Caso de necesitar el dinero en ese plazo podría disponer de él pagando una penalización. En este caso estoy pensando en algún producto tipo Fondo de Inversión que invierta en Renta Fija a corto plazo. Hay variedad de ellos en el mercado, se trataría de buscar el adecuado a sus necesidades.



Si desea obtener rentabilidades más altas podría tenerlas asumiendo un riesgo mayor. Si desea que le haga llegar una propuesta detallada puede contactar conmigo desde el formulario de abcbolsa.com