¿Llegó el momento de invertir?

Pregunta:

Mi nombre es Víctor, tengo desde hace años mis ahorros en el banco y, la verdad, no me dan nada a ganar. Con esto del confinamiento por el Covid19 estoy teniendo tiempo para pensar y me gustaría empezar a invertir. Creo que es el momento porque las acciones de las empresas han bajado mucho. ¿Puede asesorarme?

Respuesta:

Hola Víctor, sus inquietudes sobre cómo dar el paso del ahorro a la inversión son muy generales estos días. Estoy recibiendo muchas consultas al respecto y muchas personas comienzan a dar ese paso animadas por los buenos precios de las acciones en la bolsa.

Estamos viviendo momentos excepcionales y las cotizaciones de las empresas han bajado mucho. Cuando se han producido las grandes caídas de la bolsa se ha mencionado en las noticias de los telediarios y en todos los medios de comunicación. El Ibex 35 ha llegado a caer un 35% aproximadamente, pero desde ese momento se ha recuperado ya más de un 12% , en silencio como es habitual y sin que la televisión ni la prensa de la noticia.

¿Es momento de comprar?

Pues yo creo que si, que ya es momento de ir haciendo algunas inversiones. No todo de golpe, sino poco a poco y siempre bien asesorado. Hay que invertir en empresas que no tengan deuda y que estén bien saneadas. Empresas que hayan sido castigadas fuertemente en las caídas y en empresas cuyo negocio no se vea afectado por la crisis del COVID19. Hay muchas empresas en esta situación.

Puede invertir directamente en esas empresas comprando acciones de las mismas o bien mediante fondos de inversión. Si invierte en Fondos de Inversión estará diversificando más, cosa que siempre es interesante. Pero hay que elegir muy bien el fondo en el que se invierte.