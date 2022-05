Al desnudo

El desnudo ha sido y seguirá siendo uno de los asuntos recurrentes del arte desde los inicios de este, o lo que es lo mismo desde que el hombre –la mujer y las otras opciones sexuales, que no deben olvidarse en esta relectura neofeminista y de amplio espectro anatómico, amatorio o ni siquiera de eso- que se está haciendo de nuevo en la Historia y en la Historia del Arte (la sociología,...). Es decir, el desnudo como recurso plástico o formal, en cualquier caso expresivo de contenidos simbólicos de toda índole, desde el preciso momento en que “nuestros antecesores” se percataron de sus cuerpos y optaron por traspasarlas al barro, al marfil o a la pintura parietal, en principio con fines propiciatorios de la fertilidad, (las denominadas “Venus”, aunque este concepto de Venus haya tenido otras lecturas desde su codificación como diosa de la belleza, a partir de los griegos y romanos.

Me refiero claro es, a la relación que tienen todos los autores aquí representados con el Arte fundamentalmente derivado del Occidental (aunque con esto de los trasvases culturales nunca se sabe, y recordemos que Lucy era africana), pero lo que quiero decir es que lo que se muestra en esta macro-expo, son (sólo) cuerpos femeninos y masculinos sin otras tendencias de género u opciones sexuales en el sentido de captarlos como binarios, sexo múltiple, relaciones gays o lésbicas, juegos eróticos, etc. que tantas veces han formado parte de las artes y las costumbres sociales reflejadas en él, dicho esto en el sentido amplio de que existen otras muchas maneras de captar la figura humana sin necesariamente recurrir a la pornografía, cuestión esta también ambigua, porque todo dependerá de la intencionalidad del artista y de quien interprete las imágenes.

Lo que me choca de esta exposición, es que la mayoría de los artistas han optado por desnudos castos y puros, donde prevalece el dibujo, la línea y el color apenas con carga erótica alguna y sin rozar cualquier tipo de lo que se considera al día de hoy como perversión, en el sentido de provocar, impactar, salirse de los caminos tradicionales del arte, pues para los autores, coleccionistas y “voyeristas” artísticos, el desnudo a estas alturas de la película, ya es o debería ser otra cosa dentro de este género de las artes plásticas, y desnudos como digo, ya habido y bastantes en la Historia de la Pintura, la Escultura, la Fotografía, etc.

Muchas lecturas no obstante pueden hacerse –y cada quien tendrá las suyas- recorriendo esta muestra, que recurre a la figuración y al realismo desde el hiper, al naturalismo, puntillismo, expresionismo, surrealismo, simbolismo, verismo, etc. en lo que respecta a lo presentado ahora por cada uno.

No es que pretenda que se hagan escenas lésbicas, tríos, orgías, desenfreno erótico o representaciones explícitas que escandalizaran a algún pacato –o pacata- que quedara por ahí, como ha ocurrido con obras emblemáticas en lo que al desnudo respecta, pero El Juicio Final de Miguel Ángel, el Hermafrodita Dormido de la época helenística, el Éxtasis de Santa Teresa de Bernini, la Venus de Urbino del Tiziano, la Olympia de Manet, la Maja Desnuda de Goya, o El Origen del Mundo, de Courbet, significaron en sus días una ampliación en cuanto a los registros plásticos tradicionales, a la par que un ensanchamiento en la mentalidad pues hasta entonces escenas de masturbaciones, exhibicionismos, sexo explícito,...pocas veces habían sido objetos de visualización o de placer visual.

Claro es que todas esas imágenes simbólicas en la doble dimensión -artística y social- han sido sometidas a interpretaciones, pues algunas fueron creadas desnudas, después vestidas con capas de pintura, vueltas a desnudar, destruidas, ocultadas para la intimidad, o simplemente conducidas a los almacenes según fuesen los dictados y dictadores de la moda, que no precisamente en estos casos, del mercado.

En una época donde la sexualidad es líquida, binaria, ambigua, transformista, gay, bisexual, transgénero, etc. los cuerpos que se reflejan aquí, y una vez más salvo excepciones, se han convertido en meros ejercicios manieristas, en más de lo mismo, en un “dejà vû” sin la provocación de algunas de las otras líneas de los precedentes desnudos incluso abstractos, cubistas o deconstruídos, o sin “morbidezza” que llegó hasta el Neoclasicismo. Claro que esto no es así en los 50 autores, pero es lo que prevalece y sin entrar en los temas.

Muestro esta fotografía que se ha utilizado para el cartel de la Exposición, donde constan los nombres de todxs los participantes, porque hasta el momento de publicar este artículo no se cuenta con Catálogo, ni Hoja de Sala, ni mayor información en la página web de la galería que una breve Nota, lo que dificulta la redacción a esta reportera, que debe confiar en su memoria a pesar de haber ido varias veces e incluso hecho fotografías.

Fotografía de Guennaldi Ulibin. FOTO: T.L.



No obstante, agradezco bastante la visita personal que me hizo el comisario de la exposición, que no ha debido ser por otra parte fácil tampoco para ellos, los organizadores, al reunir aquí a autores procedentes o residentes en otras ciudades españolas y en el extranjero.