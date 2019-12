Alberto San Juan en el corazón del poeta

Obra: Lorca en Nueva York (Un viaje al corazón del capitalismo)

Lugar: Teatro TNT, 5 de diciembre

Compañía: Alberto San Juan/ La banda obrera

Dirección e interpretación: Alberto San Juan

Banda obrera: Claudio de Casas (guitarra), Pablo Navarro (contrabajo), Gabriel Marijuan (batería) y Manuel Malla (Clarinete y teclados)

Calificación: ****

García Lorca viajó a Nueva York en 1929, huyendo de las garras de una depresión que le acechaba de cerca. Allí se encontró con una ciudad multicultural y pudo ver en primera persona los desastres del famoso “crack” del 29. Pero también descubrió el jazz y Harlem y escribió el genial 'Poeta en Nueva York'. Esta obra que se representó el pasado día 5 en el Teatro TNT, dentro del marco del FeSt, reproduce una conferencia que el insigne poeta granadino dio en Madrid en la a su vuelta.

Con una prosa impregnada de lirismo, repleta de hermosas figuras literarias la conferencia, cuyo texto San Juan reproduce fielmente, recoge la visión de García Lorca de Nueva York, sus impresiones sobre la soledad de la multitud y de los diferentes pueblos que se daban cita en la ciudad: chinos, armenios, rusos o alemanes. Y los negros, que se diferencian de los otros porque no son extranjeros y “son los más espiritual y lo más delicado de aquél mundo”. Y sin embargo sufren cada día una cruel discriminación. De ahí que Harlem sea un barrio tan atractivo como terrible. Aunque lo auténticamente cruel era Wall Street. “Llega el oro en ríos de todas las partes de la tierra y la muerte llega con él. En ningún sitio del mundo se siente como allí la ausencia total del espíritu”, señaló Lorca en su conferencia.

No hace falta ser muy instruido para darse cuenta que lo que el poeta denunciaba con aquella conferencia no ha cambiado mucho un siglo más tarde. Con la diferencia de que ahora el capitalismo salvaje, que tiene uno de sus bastiones en la bolsa de Nueva York, se ha extendido al resto de los países occidentales. De ahí que Alberto San Juan no dude en señalar que García Lorca se adelantó a su tiempo y que esta obra, aun habiendo sido escrita en 1932, tiene plena vigencia.

La estructura recurre a un esquema sencillo. Albert San Juan asume el papel del poeta y nos da su conferencia, que sirvió de soporte a la presentación de su libro 'Poeta en Nueva York'. Así, al igual que el poeta San Juan interrumpe de vez en cuando la prosa para recitar algunos de los poemas más significativos del libro. Durante el recitado de los poemas La Banda Obrera nos brinda algunos de los temas de Jazz y Son que vieron la luz en los clubs nocturnos de la época. No en vano el proyecto surge de una ardua investigación musical que llevaron a cabo los dos músicos Arturo Cid y Fernando Berruezo, quienes intentando determinar el tipo de música que oyó el poeta durante su periplo neoyorkino, dieron con el club de jazz Small's, situado en Harlem, el único que Federico menciona expresamente donde actuaba la orquesta de Duke Ellington. Todo un lujo, sin duda que tenemos la oportunidad de disfrutar gracias a esta propuesta. Y no es lo único de lo que gozamos, porque además de la exquisitez de la música y la genialidad de los poemas y la prosa lorquiana, cabe destacar también la labor de Alberto de San Juan en su doble papel de conferenciante y recitador. Solo, en un escenario desnudo, su atemperada voz pasa de la templanza al desgarro sin más apoyo que la música y su cuerpo, que como si de un cantaor flamenco se tratara se retuerce hasta enfatizar el dramatismo y la vulnerabilidad que destilan los poemas, o la rebeldía que se desprende de su mirada desafiante. Se trata, sin duda de un exquisito trabajo escénico, aunque más que como una obra de teatro propiamente dicha, habría que contemplarlo como una conferencia ilustrada que raya la excelencia.