Amando el arte, la naturaleza, los ecos infinitos

Cerré el último de los dos artículos dedicados al arte en tiempos del Covid-19 con la puerta abierta a la esperanza, entre otras cosas porque la vida sigue y los artistas –al menos los que participan en la exposición que hasta el 30 de julio se celebra en el ANTIQUARIUM- continúan con sus estudios abiertos esperando ese trazo o golpe de gubia/cincel, que sea el que les dé las pautas de la obra o la concluya de un modo rotundo y definitivo, y por supuesto, esperando exponer, que visiten sus estudios, que los comentaristas de arte alguna vez se percaten de lo que hacen y le dediquen al menos una foto o un pequeño comentario, y también y ¿cómo no?, que algunos de los que vayan a verla adquieran alguna de sus obras porque sean estas, las obras, las que produzcan esa especie de flechazo o algo mucho más profundo como es el amor a una obra en concreto y por extensión al arte, al artista, a los artistas.

Después de esos dos artículos tan descarnados, resultado del hartazgo de la situación común, yo misma necesitaba la alegría del arte, el conforto que siempre da, y me planteaba como positivar la situación, expresar a gritos también su magnificencia. No encontré otro modo de recorrer esta colectiva cuyo título he adaptado, traducido, mezclado y reinterpretado con los de la promotora: “LOVING ART” y el propio que tiene la exposición: “NATURA. ECOS INFINITOS”.