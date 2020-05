Antonio Resines, tajante: «Espero que hayamos aprendido que sanidad e investigación son parcelas fundamentales»

Optimista, crítico y desplegando ligeras pinceladas de humor sobre cómo le hubiera afectado al personaje de Diego Serrano (serie de televisión ‘Los Serrano’) la crisis actual causada por el COVID-19. Así se ha mostrado Antonio Resines en su entrevista concedida a El Correo de Andalucía, en la que ha querido compartir su opinión sobre los distintos puntos del impacto directo que ha ocasionado esta pandemia en España.

A sus 65 años, Resines es presidente de la plataforma Ymás y sus peticiones son claras: el Gobierno español tiene la imperiosa necesidad de invertir brutalmente en sanidad e investigación con el propósito de crecer “a pasos agigantados” para estar preparados ante realidades que, actualmente, han superado al país de forma evidente.

¿Piensas que ha funcionado el confinamiento como medida extrema para frenar la pandemia? ¿Crees que se tomó a tiempo?

Muchos barajarán si el confinamiento debería haber sido antes o después. Lo que está claro es que funciona. La curva de la pandemia se ha aplanado, que es lo positivo. ¿Ha habido situaciones tremendas por el retraso en la toma de medidas? Puede ser... son decisiones muy complicadas de tomar.

Imagínate que el gobierno toma las medidas el 1 de marzo o suspende la manifestación del 8M. La que le hubieran armado al Gobierno... Bien es cierto que no estábamos preparados ni mentalmente ni en infraestructuras pero tampoco era una decisión tan fácil de tomar. A posteriori, ha salido más de un experto en la materia diciendo que podrían haberlo frenado el contagio tomando medidas con antelación. Pues chico... Haberlo dicho antes.

Por otro lado, me ha sorprendido a la vuelta al “cole” de más de un niño. Se han quedado en casa hasta los cacos. Algunas familias han hecho gilipolleces de saltarse las normas, pero, por regla general, la mayoría de la población española se ha comportado. Sabemos que tontos hay en todos lados.

Bajo tu punto de vista, ¿cuál ha sido el mayor impacto causado por el COVID-19?

El tema de las residencias ha sido tremendo, al igual que la falta de material para proteger a los sanitarios. Eso no puede volver a repetirse... Ha habido mucha gente que ha caído dando la cara por nosotros. Héroes en toda regla.

Tampoco podemos olvidar que seguimos en un Estado de Alarma. Veremos a ver cuál es el desenlace de la desescalada. Son dos meses más, que parece que la gente se olvida que hasta la segunda semana de junio no se va a poder volver a la normalidad. Y eso si todo sale bien.

El mundo se va a retrasar en todo. Ahora hemos dado otro pasito más que lo mismo nos hace retroceder si empiezan a haber más contagios de nuevo. Espero que tanto el Gobierno como la ciudadanía de este país aprendan que sanidad e investigación son parcelas fundamentales. Por favor, hay que tomar medidas razonables para potenciar estos ámbitos.

Igualmente, los medios de comunicación también se la están jugando desde un principio. Tiene un mérito y no es reconocido. Hay profesiones que están muy mal pagadas. No se puede vivir con 900€ al mes en sectores de cierto riesgo, que están al servicio de los demás. Esta pandemia está poniendo cada cosa en su sitio. Hay que valorar también la actuación de gente que está respetando las normas establecidas sabiendo que no tienen para comer.

Esperemos que doten de medios suficientes tanto a la investigación como a la sanidad pública. Se ha comprobado claramente que no estábamos preparados. No sólo España... Europa y Estados Unidos tampoco han estado a la altura. Siempre hay excepciones. En Alemania se ha controlado todo mejor porque han invertido como es debido en industria científica y sanitaria.

¿Cómo ha afectado o afectará el COVID-19 al mundo del espectáculo?

Brutal. Somos trabajadores a tiempos intermitentes. Los actores están casi todos parados, en la calle. El 99% en paro porque no hay rodaje. No hay ninguna producción en marcha. El problema es no saber cuándo se va a poder volver. Se han hecho muchos ERTES.

Técnicamente, el sector está parado al cien por cien. Y tampoco tenemos ayudas claras por parte del gobierno. Nos pasa como a los bares, a otros niveles por supuesto. No podemos abrir un negocio sabiendo que perdemos más de lo que ganamos por la afluencia de público. ¿Se va a arriesgar la gente a ir al teatro? ¿Te van a tomar allí mismo la temperatura? Es muy complicado vislumbrar algo. A corto plazo, el panorama es horroroso. Yo me atrevería a decir que hasta septiembre todo va a estar jodido. Mucha incertidumbre es lo que nos queda.

Petición personal al presidente del Gobierno...

Que se acelere esto lo máximo posible. Que refuercen la sanidad. Que esté todo programado, estudiado y preparado. Hay que hacer una aportación brutal de dinero para que la investigación avance a pasos agigantados. Tienen que poner ya encima de la mesa inversión en este campo.

Paralelamente, otro comité de expertos tiene que estar ya gestionando que estemos preparados para después del verano. Hay tiempo para ir trabajando a dos bandas, ahora y para el posible rebrote.

Con respecto a los distintos partidos políticos, ojalá haya un pacto entre ellos para salir adelante. No soy optimista, la verdad.

Si esta situación le pillara a Diego Serrano con su taberna, ¿cómo actuaría?

Buena pregunta. Seguramente estaría ‘sodomizando’ (Diego Serrano utilizaba el verbo sodomizar en lugar de somatizar). Santiago Bonilla (Santiago Serrano en la serie) y yo estuvimos durante un periodo de la serie a punto de vender la taberna... Éramos un poco rata y encima siendo un negocio familiar lo mismo podríamos aguantar. Hubiéramos puesto los barriles que estaban dentro de la taberna a dos metros largos de distancia y listo. Lo cierto y verdad es que es algo muy difícil de calcular. Pero te aseguro que ‘sodomizando’ con esta situación hubiera estado seguro.