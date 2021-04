‘Aquellas dos primaveras’ el nuevo éxito de Nikelao Flamenco

“¡Abuelo!... ¿Es verdad que hubo un tiempo que Sevilla no tuvo primavera?”. Con esta frase lanzan en sus redes sociales el grupo Nikelao Flamenco este nuevo tema, que ha tomado por nombre Aquellas dos primaveras . Los artistas que han dado forma a este proyecto han sido Álvaro Rey, Salva Sironi, Iván Romero y Claudio Gómez al piano.

La letra y música es obra de Álvaro Rey, uno de los componentes del grupo, quien asegura que “ha sido todo a la ligera”, ya que decidieron darle forma este Martes Santo, hace tan solo unos días, y fue gracias a Claudio Gómez, quien quiso colaborar con su piano quien les dio ese empujoncito que les faltaba.

“Esta locura”, como sus propios autores califican, nació una tarde en casa: “una tarde de inspiración en la que salió la sevillana únicamente, y tras enviársela al guitarrista para ver si le parecía bien la respuesta que recibí fue ‘esto hay que grabarlo’, teniendo en cuenta que esto fue unos días previos a la Semana Santa”. Álvaro admite que fue algo complicado, por el hecho de tener que compenetrar a tantas personas, en tan poco tiempo y con unos horarios tan distintos.

Esto no fue excusa para no sacarlo adelante, es más, Álvaro quiso “sacar algo que fuera diferente y no una simple sevillana”, por ello compuso el extracto de pregón y el prólogo del principio. Nos colocamos en pleno Domingo de Ramos cuando comienzan a grabar el videoclip, las voces comenzaron a incrustarse en él el Lunes Santo, el Miércoles Santo se le metió el piano “y el mismo Jueves Santo a las once de la noche terminamos de editar el vídeo”. Ha sido algo a contrarreloj y muy precipitado, pero con un resultado realmente digno.

El motivo de la prisa fue el ponerse como fecha tope el Jueves Santo debido a que “como en la letra se nombra a que ‘llevamos dos primaveras sin caballo por el puente y sin centuria macarena’ debíamos fijar como límite el día en el que salen”, asegura uno de sus autores, Álvaro Rey.

“Hemos querido enfocar el tema de una manera diferente a lo que ya tenemos escuchado”

Algo que lleva a encoger el corazón de todo aquel que la escuche es la metáfora que crea la conversación de un nieto con su abuelo, quien le está explicando que hubo un tiempo en el que Sevilla no tuvo primavera. “Hemos querido enfocar el tema de una manera diferente a lo que ya tenemos escuchado, en esta ocasión, ese niño que llega a casa y les pregunta a sus familiares si es verdad que Sevilla tuvo una época en la que no tuvo primavera”, afirma su autor.

Pero no está presente únicamente la Semana Santa; Álvaro Rey nos cuenta que “Sevilla en primavera engloba todo, por eso he metido algo de los toros, como Morante o Manzanares, también a nuestro querido Rocío y también a la feria, aunque sí es cierto que la Semana Santa es un tema que va más ligado al sentimiento personal”.

Por último, Nikelao Flamenco manda un mensaje a sus seguidores: “Gracias a todos, han sido muchísimos los mensajes que hemos recibido por redes sociales, incluso gente de fuera de nuestras fronteras, a quienes estando tan lejos les ha llegado el mensaje de nuestro nuevo tema. Eso es con lo que nos quedamos, para nosotros esto no es un trabajo, por lo que recibir tantos mensajes de agradecimiento es algo tremendo”.