Aritz y Twin Melody, entre lágrimas, denuncian la toxicidad en Benidorm Fest

El dúo Twin Melody ha lamentado hoy que se dé cabida a los comentarios tóxicos en el seno oficial de Benidorm Fest, del que han formado parte como semifinalistas, una petición que ha concluido entre lágrimas y abrazos con uno de sus compañeros de concurso, Aritz, afectado por una de las polémicas.

«Por la salud mental de los próximos concursantes, querríamos que se dé espacio a gente que construya y no a la que destruye, porque nosotras también lo hemos pasado un poco mal», han dicho emocionadas, víctimas de la presión vivida, en la rueda de prensa celebrada el día después de su eliminación en la primera semifinal de Benidorm Fest.

Con esas palabras han querido sumarse a la denuncia que tras la gala realizó anoche el artista mejor valorado, Agoney, cuando arremetió directamente contra el daño que provoca un comentarista de la información eurovisiva al que calificó de «especialista en hate» (odio, en español) y que ha sido contratado por TikTok para seguir esta preselección.

Precisamente en una entrevista en uno de sus espacios, Aritz reconoció en respuesta a una de sus preguntas que no le gustaba la canción de Agoney, calificándola de «satánica», lo que se volvió en su contra en los días siguientes en redes sociales.

«Lo he vivido mal», ha reconocido el bailarín e intérprete de «Flamenco», también eliminado en la primera semifinal en lo que era su debut como cantante, antes de expresar su arrepentimiento por unos comentarios que ha achacado a su inexperiencia.

«No estoy acostumbrado a que se ponga el foco en lo que digo y no soy la mejor persona expresándome, igual tengo que cuidar mis palabras. No me di cuenta de que mi opinión podía hacer daño pero ahora veo que tendría que tener más cuidado», ha dicho.

Ha relatado que tuvo oportunidad de acercarse al artista canario en camerinos «con miedo» para pedirle disculpas. «Y estuvo muy majo», ha contado sobre lo que ha considerado «un malentendido» y tras afirmar que, «aunque todos sus compañeros estuvieron increíbles» en la gala de anoche, «si tuviera un favorito sería Agoney».

Él fue uno de los clasificados para la final de Benidorm Fest con el tema «Quiero arder» junto a Alice Wonder (»Yo quisiera»), Fusa Nocta (»Mi familia») y Megara (»Arcadia»), en una eliminatoria en la que cayeron, además de los citados Twin Melody y Aritz, el trío Meler, Sharonne y Sofía Martín.

«Sé que he acabado la última pero estoy superfeliz y orgullosa de mí. Me sentí como una superestrella. Ha sido una experiencia maravillosa y de los errores se aprende y se crece. Esto no es una caída, porque voy a trabajar más que nunca», ha reconocido la artista alicantina, «muy contenta» de estar de vuelta en su tierra y de todo «el amor recibido de tanta gente».