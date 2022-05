Así fue la tremenda actuación de Chanel en Eurovisión que le ha dado el tercer puesto

No es la victoria que Ucrania más ansía entonar, pero el triunfo de la banda Kalush Orchestra con su tema "Stefania" esta noche en Eurovisión 2022 ha sido importante no solo musicalmente, sino también moral y mediáticamente, un sopapo palmario del pueblo europeo a Vladimir Putin y su política exterior.

Dadas las circunstancias, fue una hazaña que cumplieran los plazos de una candidatura recibida de forma inesperada y que debieron preparar a distancia, refugiados en diferentes zonas, además de necesitar un permiso especial para abandonar su país, permiso que uno de los miembros no consiguió, por lo que hubo de ser sustituido.

Con el contagioso EDM "Lights off" de los checos We Are Domi ha arrancado el concurso, con una primera mitad mucho más dinámica y algunos de los principales aspirantes al triunfo, como el italiano Mahmood, quien tras su segundo puesto en 2019 volvía de la mano de la emotiva "Brividi" y su colega Blanco para escenificar un necesario tú a tú sentimental entre dos hombres.

Justo detrás ha llegado el huracán Chanel con abanico, fanfarria de trompeta y chaqueta torera diseñada por Palomo Spain para estirar el tópico de lo español, pero en una actuación explosiva, de sonido latino contemporáneo y diseñada por Kyle Hanagami, colaborador de figuras como Jennifer Lopez. Y así, con su "SloMo", su sonrisa y sus imposibles torsiones, la artista de origen cubano ha roto "caderas y corazones" en un recinto que ha vibrado con su actuación.

Apenas ha habido que esperar para Ucrania, favorita desde el origen en las apuestas por la ola de solidaridad europea tras la invasión rusa.

"Por favor, ayudad a Ucrania, a Mariúpol y a Azovstal", ha reclamado el líder de este sexteto al término de la misma, un mensaje para socorrer al grupo de soldados atrincherados en esa acería y que, por su naturaleza política, en principio está prohibido por las normas del festival.