Atresplayer estrenará la segunda temporada de ‘Toy Boy’

Nuevos riesgos, más ambición, más poder y más sexo. Así se presenta la nueva temporada de "Toy Boy", que se estrenará el próximo 26 de septiembre en la plataforma Atresplayer Premium.

Este lunes, Atresmedia ha presentado el tráiler oficial de esta nueva temporada de la serie que mantiene a casi todo su elenco encabezado por Jesús Mosquera, Cristina Castaño y María Pedraza, y que llega con Álex González como fichaje estrella.

Los nuevos episodios de "Toy Boy" podrán verse en exclusiva en Atresplayer y, tras su emisión en esta plataforma, llegarán a todo el mundo de la mano de Netflix tras el acuerdo alcanzado entre Atresmedia y el operador internacional por el éxito logrado dentro y fuera de España con la primera temporada.

Esta segunda entrega arranca después de que Hugo Beltrán haya conseguido demostrar su inocencia por el asesinato de Philip Norman.

Los enemigos que se ha ganado en el proceso han querido cobrarse su deuda y una bomba en el Inferno ha destrozado los sueños de los Toy Boys y dejado a Triana al borde de la muerte.

Hugo no puede permitir que el responsable salga impune y tratará de descubrir quién ha podido ser. Todo apunta a que el culpable está en el One Per Cent, el nuevo club de 'striptease' de lujo de Marbella, por lo que los Toy Boys comienzan a bailar allí, dispuestos a descubrir la verdad.

Esta nueva temporada incorpora también a la actriz italiana Federica Sabatini ("Suburra") a un elenco que completan actores como Carlo Costanzia, Jose de la Torre, Raudel Raúl Martiato, Juanjo Almeida, Pedro Casablanc, María Pujalte, Adelfa Calvo, Miriam Díaz-Aroca, Jose Manuel Seda, Eduardo Velasco y Maxi Iglesias.

Producida por Atresmedia TV en colaboración con Plano a Plano, "Toy Boy" está creada por César Benítez, Juan Carlos Cueto y Rocío Martínez y la dirección está a cargo de Javier Quintas ("La casa de papel") y de Laura M. Campos ("Valeria").