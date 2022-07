Brendan Fraser reaparece con casi 300 kilos para su nueva película

El cineasta mexicano Alejandro González Iñárritu, el argentino Santiago Mitre, el italiano Luca Guadagnino y el estadounidense Darren Aronofsky son algunos de los aspirantes al León de Oro de la 79ª edición del Festival de Venecia, planteada hoy como una "ventana" a un mundo que sigue atosigando a la cultura.

"Suele decirse que los festivales son ventanas abiertas al mundo y puede que esta sea una idea manida, pero es cierto que desde esa ventana vemos cosas que no nos gustan", lamentó en la rueda de prensa de presentación el director de la Mostra, Alberto Barbera.

El festival internacional de cine más antiguo del mundo cumple 90 años de su fundación y, para la ocasión, se ha configurado una Selección Oficial de 23 cintas de todo el planeta de las que solo dos serán en español, las de Iñárritu y Mitre.

El primero regresará a la Mostra, donde estrenó "21 gramos" (2003) o "Birdman" (2014), esta vez con "Bardo. Falsa crónica de unas cuantas verdades", que también marca su vuelta a su México natal.

En su película "más personal", según Barbera, el mexicano contará con un reparto con Daniel Giménez Cacho, Griselda Siciliani o Ximena Lamadrid.

Mitre competirá con "Argentina, 1985", protagonizada por Ricardo Darin y que supone "una reconstrucción apasionante y meticulosa" del proceso a la dictadura argentina, avanzó el director.

Aronofsky, que suele reservar el Lido veneciano para sus estrenos, como hizo con "Black Swan" (2010) o "Mother!" (2017), concurrirá con "The whale", con un Brendan Fraser en el papel de un obeso mórbido.

Mientras que Guadagnino volverá a aliarse con Timothée Chalamet, su estrella en "Call me by your name" (2017), con una historia de amor y canibalismo, "Bones and all".

En la competición estará además "Blonde", la biografía de Marilyn Monroe protagonizada por Ana de Armas, así como "L'immensitá" del italiano Emmanuel Crialese, con la española Penélope Cruz, que también estará en la ópera prima de Juan Diego Botto, "En los márgenes", seleccionada en la categoría de "Horizontes" de Venecia.

Otras películas de la Selección Oficial son "TÁR", el regreso de Todd Field de la mano de Cate Blanchett; "The eternal daugther" de Joanna Hogg con Tilda Swinton; o "The banshees of Inisherin" del irlandés Martin McDonagh protagonizada por Colin Farrel.

La estadounidense Laura Poitras ofrecerá el único documental de la Selección Oficial, "All the beauty and the bloodshed", mientras que el veterano documentalista Frederick Wiseman optará esta vez por la ficción con "Un couple".

El francés Florian Zeller competirá con "The son", protagonizada por Hugh Jackman, Laura Dern, Vanessa Kirby y Anthony Hopkins. Desde Italia lo harán Gianni Amelio con "Il Signore delle formiche", Andrea Pallaoro con "Monica" y Susanna Nicchiarelli con "Chiara".

El hijo del griego Costa Gavras, Romain Gavras, mostrará su "Athena"; el japonés Koji Fukada "Love life", la francesa Alice Diop "Saint Omer", el iraní Vaid Jalilvand "Beyond the wall" y los franceses Roschdy Zem y Rebecca Zlotowski "Les miens" y "Les efants des autres", respectivamente.

Una muestra de ese mundo herido que persigue a la cultura al que aludía Barbera es Jafar Panahi, exponente de la nueva ola iraní y preso del régimen de Teherán. La Mostra ha admitido a concurso "Khers nist" (No bears), su cuarta obra rodada en clandestinidad y ha exigido su liberación.

Como ya se había anunciado, la película de apertura será "White noise", la vuelta de Noah Baumbach a Venecia tras "Marriage Story" (2019), de nuevo con Adam Driver.

En la sección Horizontes, dedicada a las nuevas vanguardias y la segunda en importancia del certamen, destaca el debut tras la cámaras de Juan Diego Botto con Penélope Cruz así como "A Noiva" del portugués Sérgio Tréfaut con la actriz Lola Dueñas.

También competirán la cineasta argentina Laura Citarella con "Trenquen lauquen" y el chileno Fernando Guzzoni con "Blanquita", mientras que el mexicano Carlos Eichelmann Kaiser presentará "Zapatos rojos".

Mención especial merece la selección "Fuera de concurso", que cada año suele albergar sorpresas, en esta ocasión la vuelta a Venecia de la argentina Lucrecia Martel con su corto "Camarera de piso" desde que en 2017 llevara su drama colonial "Zama".

O el corto de Sally Porter, "Look at me", protagonizado por Javier Bardem y Chris Rock.

También deparará un doble estreno danés: el de la serie de Lars von Trier, "Riget Exodus", y "Copenhagen cowboy" de Nicolas Winding Refn para Netflix.

Siempre fuera de concurso, entre las numerosas propuestas, el siempre controvertido Oliver Stone estrenará "Nuclear", mientras que el músico Harry Styles pasará por Venecia para estrenar "Don't worry darling".