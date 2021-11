Canal Sur estrenará en breve el mayor documental sobre Bécquer hasta la fecha

Sin embargo, precisamente lo único que el gran público conoce del escritor sevillano -siempre volcado en el periodismo y en las zarzuelas para sobrevivir, que investigó sobre los templos de España para escribir un serial y que fue censor de novelas en la época en que le fue mejor- es que es el autor de las famosas Rimas y Leyendas . Es paradójico, por tanto, que ni siquiera en su tierra natal se conozca la realidad vital de un escritor que vivió tan intensa y a veces tan desagraciadamente y que, siendo aún jovencísimo –siempre lo fue- escribió en aquellas Cartas desde mi celda profecías así: “ Yo soñaba que la ciudad que me vio nacer se enorgulleciese con mi nombre, añadiéndolo al brillante catálogo de sus ilustres hijos; y, cuando la muerte pusiera término a mi existencia, me colocasen, para dormir el sueño de oro de la inmortalidad, a la orilla del Betis ”. Todo ese deseo, relativamente, se acabó cumpliendo, pero por partes, y ahora lo cuenta un documental titulado ¡Es Bécquer!, obra del periodista Jorge Molina y del cineasta Miguel Ángel Carmona , que están ya a la espera de que Canal Sur lo estrene antes de fin de año.

Gustavo Adolfo Bécquer (1836-1870), que tan temprano se quedó huérfano de padre y madre y que vivió toda su infancia entre la Barqueta y la Alameda , aquí en Sevilla, tocaba la guitarra y el piano, tenía un oído privilegiado para la música y durante un tiempo quiso ser pintor, como su padre, como su tío, como su hermano Valeriano , que lo fue y de los buenos, aunque durante el último siglo y medio no haya conseguido salir de la sombra alargada de Gustavo, que fue periodista durante su corta vida de 34 años y apenas si publicó en periódicos de poca monta una docena de esas rimas que todos conocemos.

El motivo de la grabación del documental, que a Promico le ha llevado más de un año de trabajo, ha sido la efeméride de los 150 años de la publicación de las Rimas y los 151 de la muerte de su autor, un poeta que por sí solo ha sido capaz de justificar todo el siglo XIX literario español, como tantos críticos han afirmado. Precisamente un buen puñado de expertos en su vida y obra participan en la cinta: los catedráticos Jesús Rubio, Pilar Alcalá o Pilar Palomo, los poetas Luis Alberto de Cuenca, Juan Lamillar o Luis García Montero, el escritor y profesor Álvaro Romero y los periodistas Luis Sánchez- Moliní y Mercedes de Pablos. Pero el documental ofrece también testimonios más atípicos como el del rapero Haze, o el del cantaor José Valencia, que tiene un disco basado en las Rimas y que demuestra por qué sus versos se adaptan como un guante a los palos del flamenco. Ya lo dijo uno de los más insignes expertos en Bécquer, Rafael Montesinos, al reconocer que no se sabe si el célebre escritor había escrito soleares pero, que según su amigo Julio Nombela, había escrito muchas coplas para ser cantadas. El testimonio de Nombela en Impresiones y recuerdos es más que significativo en este sentido: “Al regresar [de San Juan de Aznalfarache], ya cerca de las doce de la noche, conseguimos que Teresa cantase una canción, letra de Bécquer con música de un modesto compositor que era a la vez maestro de baile, cuyo nombre siento no recordar, porque adoraba a Gustavo y había logrado que le escribiese unas cuantas canciones de las que mi amigo y compañero no hizo nunca mérito, pero que se cantaron mucho en Andalucía por aquel tiempo y probablemente seguirán cantándose sin saberse quién fue su autor”.