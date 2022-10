Cerdita: drama intenso que no renuncia a desnaturalizar las violencias

Cuando hablamos de violencia nos referimos a un concepto global y complejo, hay quien la define como cualquier acto que prive a los sujetos de igualdad de derechos y libertades. La historia está llena de mitos y leyendas y nos la muestran sus héroes, heroínas o difusores, a través de sus hazañas. Hoy vivimos abrazados y abrazadas a altas dosis de violencia, ya sea en televisión, en videojuegos, en medios de comunicación o en redes sociales. Hemos llegado a una posición de hacerla cotidiana, la naturalizamos hasta el punto que muchas veces no podemos percibir sus dimensiones reales. Algunas veces la llamamos amistad o amor, otras, tradición. Asusta y sorprende encontrarse a grupos de adolescentes de chicas y chicos que entre ellas se hablen de “guarras” o “putas” y entre ellos de “mamones”.

Los hechos violentos no solo ocurren en los espacios públicos, de hecho la mayor parte de ellos transcurren en espacios privados o entre personas conocidas. Entre los públicos conocidos tenemos los que ocurren en espectáculos deportivos, el fútbol es la peor academia posible, en hechos delictivos, en la violencia de género, en la violencia institucional, en la violencia medioambiental y así hasta un largo etcétera.

Las manifestaciones de la violencia son multiformes y una de las más habituales entre personas cercanas es la del bullying.

Está muy bien que la realizadora madrileña Carlota Martínez- Pereda haya decidido hacer una película denunciando uno de los problemas que más daño hace en edades tempranas, el acoso. Bajo mi parecer, lo cuestionable es la forma en que decide hacerlo. Y me explico. Uno cuando ve este tipo de películas se pregunta qué sentido tiene denunciar una problemática social utilizando un relato que toma como eje principal aquello que se cuestiona, en este caso la violencia. Bajo mi parecer no se debería criticar uno de sus tipos para justificar al resto por mucho que nos divierta. ¿Contradicción? Entiendo que es su idea, su propuesta. Y aunque en el fondo también chirríe, se le respeta aunque no se esté de acuerdo.

A nivel cinematográfico todo funciona, desde el formato utilizado, la fotografía, la música y el montaje. Destaca un guión bien estructurado que hace un retrato fiel de esa España que huele a pueblo, donde una familia de clase media de cena y almuerzo de mediodía vive físicamente tan cerca como distante a nivel comunicativo y emocional.

También funciona como drama personal y colectivo, una chica perseguida y asustada por el sólo hecho de ser diferente, una comunidad embrutecida que rezuma naturalizadas actitudes agresivas, deplorables y que vemos exacerbada e irritante en el colectivo juvenil.

Consigue atrapar con una puesta en escena eficaz, tan sugerente como atractiva, más que un drama parece un thriller. Tan interesante de ver como censurable en el fondo y en la forma.

A nivel interpretativo reconocer el excelente y contenido trabajo de la protagonista Laura Galán y la fuerza de la siempre eficaz Carmen Machi.



Cerdita ***

España, Francia 2022 99 min.

Dirección Carlota Martínez-Pereda Intérpretes Laura Galán, Carmen Machi, Richard Holmes, Claudia Salas, Pilar Castro, Camille Aguilar, José Pastor, Chema del Barco.

Drama