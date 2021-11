Cien por cien Cuadernos de Roldán

Pasado el tiempo y como no podía ser menos, “Los Cuadernos...” y “los cuaderneros”, se mudaron ¿y cómo no?, a otra esquina: la de Dueñas con Gerona, donde se encuentra el Bar de nombre homónimo al desparecido convento y residencia de la duquesa, regentado por Manuel Boa, que intentando imitar el maravilloso estilo del -a su pesar ya gran maestro- Paco Correal, diría que de Manolo a Manolo, aunque aquel ya tiene sucesora en su hija Marta.

Hay muchas curiosidades en ellos, como el que padre e hijo compartan páginas simétricas, casos de Eduardo del Campo Zapata y Eduardo del Campo Cortés o Antonio y Eduardo Cerrato por ejemplo. También el que los socios, nos llamamos “Inquilinos”, el que además de los cuadernos, se publiquen almanaques o zaquizamíes, el que las presentaciones no se celebren en el mismo sitio, sino en el que disponga quienes se encarguen, el que no recibe ninguna subvención sino que se financie por los inquilinos, y sobre todo, el que una publicación que reúna escritores, poetas, médicos, periodistas, fotógrafos, profesores, pintores, y tantos oficios, continúe tantos años, pues como se verá por la relaciones anteriores muchos ya en vida física nos han dejado, no en el recuerdo ni en su legado, no a los muchísimos miembros que colaboran, se les invite a participar, o se reúnan periódicamente, sino a cualquiera que sienta algo parecido a la emoción estética.